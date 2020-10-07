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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.10.2020 14:18
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
GAMZE ŞEBNEM MURATOĞLU Hazine Genel Müdür Yardımcısı
ÖNER KOZAN Hazine Pazarlama Bölüm Başkanı
KORHAN TOKER Trading Bölüm Başkanı
ALPER TANYER Likidite Yönetimi Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879063


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -0,24% |  -2,73
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Önceki Kapanış :  1.154  
En Yüksek
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1.147
BIST En Aktif Hisseler14:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGYO 1,10 156.450.667 % 10,00  
VKING 6,71 4.044.341 % 10,00  
BALAT 14,85 2.367.239 % 10,00  
BASCM 8,80 971.802 % 10,00  
DYOBY 12,00 25.141.326 % 9,99  
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14:56 Alış Satış %  
Dolar 7,8758 7,8795 % 1,05  
Euro 9,2698 9,2796 % 1,39  
Sterlin 10,1110 10,1617 % 1,04  
Frank 8,5584 8,6099 % 1,17  
Riyal 2,0936 2,1041 % 1,04  
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14:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 9,85  
Altın Gr. 478 478 6,97  
Cumhuriyet 3.156 3.204 -8,00  
Tam 3.146 3.225 -1,05  
Yarım 1.521 1.560 -0,51  
Çeyrek 763 780 -0,26  
Gümüş.Ons 23,57 23,61 0,52  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 0,19  
B. Petrol 41,69 41,69 -0,96  
Seans Raporu 14:56
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