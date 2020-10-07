***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.10.2020 14:18
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
GAMZE ŞEBNEM MURATOĞLU Hazine Genel Müdür Yardımcısı
ÖNER KOZAN Hazine Pazarlama Bölüm Başkanı
KORHAN TOKER Trading Bölüm Başkanı
ALPER TANYER Likidite Yönetimi Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879063
BIST
14:561.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,73
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
14:567,8795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0817
|Açılış
|: 7,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8795
En Düşük
7,7815
14:569,2796
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1275
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2796
En Düşük
9,1278
14:56477,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 7,03
|Açılış
|: 477,85
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler14:56
|YGYO
|1,10
|156.450.667
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.044.341
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|25.141.326
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.772.770
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|6,98
|1.228.532.165
|% -1,83
|
|ODAS
|3,37
|1.148.519.706
|% 3,06
|
|ASELS
|18,59
|628.921.486
|% 0,27
|
|SISE
|6,83
|425.771.370
|% -0,29
|
|ZOREN
|2,72
|399.280.591
|% 2,26
|
|ODAS
|3,37
|1.148.519.706
|% 3,06
|
|GARAN
|6,98
|1.228.532.165
|% -1,83
|
|YGYO
|1,10
|156.450.667
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|399.280.591
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|260.949.924
|% 3,80
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8758
|7,8795
|% 1,05
|
|Euro
|9,2698
|9,2796
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,1110
|10,1617
|% 1,04
|
|Frank
|8,5584
|8,6099
|% 1,17
|
|Riyal
|2,0936
|2,1041
|% 1,04
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,85
|
|Altın Gr.
|478
|478
|6,97
|
|Cumhuriyet
|3.156
|3.204
|-8,00
|
|Tam
|3.146
|3.225
|-1,05
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|-0,51
|
|Çeyrek
|763
|780
|-0,26
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,19
|
|B. Petrol
|41,69
|41,69
|-0,96
|
Seans Raporu
14:56
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15:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, ARCLK, PETKM
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15:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 46 kaybederek (% -0.33 ) 1, 051
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15:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, DENCM, ORMA, BALAT, YYAPI, EGCYO, KERVN, IDGYO, ATSYH, ARTI
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