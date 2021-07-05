***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.07.2021 10:39
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
GAMZE ŞEBNEM MURATOĞLU Hazine Genel Müdür Yardımcısı
KORHAN TOKER Trading Bölüm Başkanı
EREN YARDIMCI Bilanço Yönetimi Bölüm Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946081
BIST
11:551.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,31
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.387
En Düşük
1.376
11:558,6875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0079
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
11:5510,3358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0375
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
11:55500,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,36
|Açılış
|: 500,17
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler11:53
|VAKFN
|11,77
|8.405.388
|% 10,00
|
|BRYAT
|322,30
|28.234.455
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.544.668
|% 10,00
|
|ALCAR
|291,00
|20.924.274
|% 9,98
|
|SELVA
|5,90
|20.227.539
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|1.906.260
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|METUR
|5,02
|32.592.998
|% -7,04
|
|KGYO
|5,97
|1.124.299
|% -3,24
|
|NUGYO
|12,88
|2.129.497
|% -3,23
|
|THYAO
|14,03
|558.698.399
|% 2,11
|
|GARAN
|8,48
|354.111.854
|% 0,95
|
|SASA
|29,34
|232.920.333
|% 2,52
|
|ARCLK
|32,84
|203.782.313
|% 1,42
|
|MEDTR
|32,34
|169.079.191
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,20
|105.098.693
|% 0,46
|
|GARAN
|8,48
|354.111.854
|% 0,95
|
|PEKGY
|1,24
|51.655.816
|% 2,48
|
|THYAO
|14,03
|558.698.399
|% 2,11
|
|IZMDC
|2,59
|61.544.488
|% 4,44
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6813
|8,6875
|% 0,09
|
|Euro
|10,2949
|10,3368
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,9920
|12,0522
|% 0,19
|
|Frank
|9,3824
|9,4389
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3077
|2,3193
|% 0,02
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|5,45
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,61
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,43
|0,05
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|0,16
|