***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.09.2021 16:32
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 26.07.1990 Türkiye Borsa İstanbul / Pay Piyasası Yıldız Pazar
Pay Depo Sertifikası 04.03.2015 Amerika Birleşik Devletleri OTCQX Tezgah Üstü Pazar
Tahvil (Yurtdışı) 26.10.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 17.09.2014 İrlanda ve Almanya İrlanda Borsası, Münih Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 31.03.2015 İrlanda İrlanda Borsası -
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 15.03.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
İTMK (Yurtdışı) Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 31.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961723
BIST
17:511.467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,81
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
17:518,2963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0222
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
17:519,8734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0229
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
17:51488,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,93
|Açılış
|: 488,49
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
488,63
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:51
|OYLUM
|4,40
|34.648.718
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.484
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|42.952.359
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.691.248
|% 9,99
|
|KTSKR
|72,25
|156.959.040
|% 9,97
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|BURCE
|20,32
|8.834.484
|% -6,70
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|GLRYH
|2,46
|6.102.308
|% -4,65
|
|LUKSK
|48,50
|13.953.614
|% -4,62
|
|THYAO
|12,88
|1.102.681.552
|% -0,16
|
|GARAN
|9,79
|983.938.187
|% -0,71
|
|SASA
|28,36
|559.097.045
|% 0,57
|
|EREGL
|18,13
|505.051.188
|% -1,52
|
|KRDMD
|7,60
|495.777.867
|% -1,30
|
|ODAS
|1,57
|316.601.159
|% 1,95
|
|ZOREN
|1,73
|290.826.588
|% 6,13
|
|YKBNK
|2,61
|294.241.085
|% -1,14
|
|GARAN
|9,79
|983.938.187
|% -0,71
|
|THYAO
|12,88
|1.102.681.552
|% -0,16
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2952
|8,2963
|% 0,27
|
|Euro
|9,8663
|9,8734
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,4697
|11,5272
|% 0,48
|
|Frank
|9,0500
|9,1046
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2074
|2,2185
|% 0,33
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|20,36
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,82
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,20
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|-0,25
|