***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPaylar 26.07.1990 Türkiye Borsa İstanbul / Pay Piyasası Yıldız PazarPay Depo Sertifikası 04.03.2015 Amerika Birleşik Devletleri OTCQX Tezgah Üstü PazarTahvil (Yurtdışı) 26.10.2012 İngiltere Londra Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 17.09.2014 İrlanda ve Almanya İrlanda Borsası, Münih Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 31.03.2015 İrlanda İrlanda Borsası -Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 15.03.2017 İrlanda İrlanda Borsası -İTMK (Yurtdışı) 19.10.2017 Almanya Frankfurt Borsası -Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 27.02.2018 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 08.07.2020 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 11.08.2020 İrlanda İrlanda Borsası -Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 22.06.2021 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 04.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 12.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 18.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 22.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 19.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 26.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 17.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 17.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 24.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 01.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 01.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 08.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 19.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 25.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 29.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 29.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 08.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 08.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (Yurtiçi – Nitelikli Yatırımcı) 09.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 10.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAKBANK AG BANKACILIK 320000000 320000000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. FİNANSAL KİRALAMA 373400000 373400000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MENKUL KIYMET ARACILIĞI 80000000 80000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKAKÖDE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ 72000000 72000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON YÖNETİMİ 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKLYY TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ 3982280000 1.416.089.774,87 TRY 35,56 İŞTİRAKBANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. BANKALARARASI KART HİZMETLERİ 177492990 8.681.170,41 TRY 4,89 İŞTİRAKKREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. KREDİ KAYIT HİZMETLERİ 7425000 675000 TRY 9,09 İŞTİRAKJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. DERECELENDİRME HİZMETLERİ 1000000 28559 TRY 2,86 İŞTİRAKBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. İPOTEK FİNANSMANI FAALİYETLERİ 50000000 4166665 TRY 8,33 İŞTİRAKKREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU YÖNETİMİ 513.134.229,53 7.658.719,86 TRY 1,49 İŞTİRAKİSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI 600000000 5247000 TRY 0,87 İŞTİRAKBORSA İSTANBUL A.Ş. BORSA 423234000 1.284.639,67 TRY 0,30 İŞTİRAKTÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. BANKACILIK 25000 7,5 TRY 0,03 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982724BIST