***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil, Finansman Bonosu 30000000000 TRY Yurtiçi 19.08.2021 19.08.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 10000000000 TRY Yurtiçi 19.08.2021 19.08.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAKBANK AG BANKACILIK 320000000 320000000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. FİNANSAL KİRALAMA 373400000 373400000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MENKUL KIYMET ARACILIĞI 80000000 80000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKAKÖDE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ 72000000 72000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON YÖNETİMİ 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKLYY TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ 3982280000 1.416.089.774,87 TRY 35,56 İŞTİRAKBANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. BANKALARARASI KART HİZMETLERİ 177492990 8.681.170,41 TRY 4,89 İŞTİRAKKREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. KREDİ KAYIT HİZMETLERİ 7425000 675000 TRY 9,09 İŞTİRAKJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. DERECELENDİRME HİZMETLERİ 30000000 856770 TRY 2,86 İŞTİRAKBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. İPOTEK FİNANSMANI FAALİYETLERİ 50000000 4166665 TRY 8,33 İŞTİRAKKREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU YÖNETİMİ 513.134.229,53 7.658.719,86 TRY 1,49 İŞTİRAKİSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI 600000000 5247000 TRY 0,87 İŞTİRAKBORSA İSTANBUL A.Ş. BORSA 423234000