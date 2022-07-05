***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSUZAN SABANCI DİNÇER Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 22.09.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye H.Ö. Sabancı Vakfı - Mütevelli Heyeti Üyesi, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Sabancı Üniversitesi - Mütevelli Heyeti Üyesi Evet 0.63 - Bağımsız Üye Değil - -EYÜP ENGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Bankacı 25.03.2019 İcrada Görevli Değil Murahhas Üye, Teftiş Kurulu Başkanı Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı - Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye - Denetim Komitesi Başkanı, Üst Düzey Risk Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi ÜyesiAHMET FUAT AYLA Erkek Murahhas Üye Bankacı 12.07.2017 İcrada Görevli Murahhas Üye, Genel Müdür Yardımcısı - Evet - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Başkanı, Üst Düzey Risk Komitesi ÜyesiŞAKİR YAMAN TÖRÜNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.03.1998 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Basın Konseyi - Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiEMRE DERMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İleri Eğitim Vakfı - Mütevelli Heyeti Üyesi, RC UK - Mütevelli Heyeti Üyesi, Robert Kolej - Mütevelli Heyet Üyesi, Turcas Petrol A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Dragut Limited - Yönetim Kurulu Üyesi, Eczacıbaşı Holding A.Ş. ? Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - -KEMAL ÖZGÜR DEMİRTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Sabancı Üniversitesi - Finans Kürsü Başkanı, Enfen Group Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. - Danışman Evet - Bağımsız Üye Değil - -MEHMET TUĞRUL BELLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Sera Filmcilik San. Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Turkish Bank - Ekonomi Danışmanı Evet - Bağımsız Üye - Değerlendirildi -LEVENT DEMİRAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2022 İcrada Görevli Değil - H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. ? Finans Grup Başkanlığı Mali İşler ve Muhasebe Danışmanı, Ak Finansal Kiralama A.Ş. ? Yönetim Kurulu Üyesi, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ? Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Denetim Komitesi ÜyesiNUSRET ORHUN KÖSTEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2022 İcrada Görevli Değil - H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. - Finans Grup Başkanı, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ? Yönetim Kurulu Başkanı, Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjisa Enerji A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil -SABRİ HAKAN BİNBAŞGİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 05.01.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Akbank AG-Gözetim Kurulu Başkanı Evet - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Üyesi, Üst Düzey Risk Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041770BIST