***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.11.2022 11:34
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 26.07.1990 Türkiye Borsa İstanbul / Pay Piyasası Yıldız Pazar
Pay Depo Sertifikası 04.03.2015 Amerika Birleşik Devletleri OTCQX Tezgah Üstü Pazar
Tahvil (Yurtdışı) 17.09.2014 İrlanda ve Almanya İrlanda Borsası, Münih Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 31.03.2015 İrlanda İrlanda Borsası -
İTMK (Yurtdışı) 19.10.2017 Almanya Frankfurt Borsası -
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 27.02.2018 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 08.07.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 11.08.2020 İrlanda İrlanda Borsası Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 09.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi Nitelikli Yatırımcı) 22.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 06.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 17.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079374
BIST
12:544.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 41,08
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:5418,5692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0793
|Açılış
|: 14,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4300
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:5419,0643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2125
|Açılış
|: 12,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8933
|
19,0948
En Düşük
18,8141
12:541.052,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 9,02
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:54
|AKENR
|4,40
|85.886.917
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|26.392.488
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|41.255.976
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|17.145.728
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|40.561.284
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|17.076.920
|% -10,00
|
|KAPLM
|116,40
|3.742.809
|% -4,51
|
|DGNMO
|5,50
|35.340.262
|% -4,18
|
|TRILC
|12,24
|118.143.331
|% -4,15
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|THYAO
|113,30
|4.310.631.633
|% -0,09
|
|EREGL
|37,62
|3.599.872.943
|% 0,21
|
|ASELS
|39,84
|3.182.385.404
|% 4,73
|
|PETKM
|14,55
|1.763.261.592
|% 0,48
|
|KRDMD
|13,22
|1.678.911.202
|% 2,40
|
|EKGYO
|5,38
|1.179.490.387
|% 0,00
|
|ODAS
|10,63
|1.621.764.777
|% 6,51
|
|YKBNK
|9,88
|1.526.818.476
|% 1,13
|
|TSKB
|3,16
|440.646.470
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,24
|306.598.789
|% 0,45
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5649
|18,5692
|% 0,43
|
|Euro
|19,0470
|19,0643
|% 1,13
|
|Sterlin
|21,7087
|21,8176
|% 0,54
|
|Frank
|19,2510
|19,3669
|% 0,94
|
|Riyal
|4,9226
|4,9473
|% 0,39
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|7,37
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,26
|
|Cumhuriyet
|6.955
|7.060
|109,00
|
|Tam
|6.973
|7.045
|27,00
|
|Yarım
|3.387
|3.444
|13,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.721
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,77
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|0,08
|
|B. Petrol
|95,91
|95,91
|2,24
|