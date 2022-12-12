Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.12.2022 16:39
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
TÜRKER TUNALI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ / GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 20.10.2017 (0212) 385 74 00 investor.relations@akbank.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 206920 - 701175 - 303110
GÖKHAN KAZCILAR FİNANSAL KOORDİNASYON VE RAPORLAMA BÖLÜM BAŞKANI 21.01.2021 (0212) 385 74 00 investor.relations@akbank.com - -
KAMİLE NECAT EBRU GÜVENİR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÖLÜM BAŞKANI 05.07.2017 (0212) 385 74 00 investor.relations@akbank.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 201709




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086625


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:495.204
Değişim :  3,97% |  198,67
Açılış :  5.058  
Önceki Kapanış :  5.005  
En Yüksek
5.217 En Düşük
5.058
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAL 466,80 1.984.173.920 % 9,99  
HUNER 14,09 78.031.437 % 9,99  
CRFSA 68,85 48.303.621 % 9,98  
VKING 18,84 3.156.897 % 9,98  
OZSUB 19,86 90.059.168 % 9,97  
daha fazla
16:49 Alış Satış %  
Dolar 18,6422 18,6491 % 0,04  
Euro 19,7500 19,7600 % 0,43  
Sterlin 22,8617 22,9763 % 0,36  
Frank 19,9205 20,0405 % 0,32  
Riyal 4,9439 4,9687 % 0,04  
daha fazla
16:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.788 -7,44  
Altın Gr. 1.072 1.072 -3,59  
Cumhuriyet 7.197 7.306 -25,00  
Tam 7.225 7.272 7,00  
Yarım 3.499 3.555 3,00  
Çeyrek 1.755 1.777 2,00  
Gümüş.Ons 23,40 23,43 -0,01  
Gümüş Gr. 14,03 14,05 -0,00  
B. Petrol 76,13 76,13 0,03  
Seans Raporu 16:49
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru