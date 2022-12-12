***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.12.2022 16:39
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
TÜRKER TUNALI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ / GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 20.10.2017 (0212) 385 74 00 investor.relations@akbank.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 206920 - 701175 - 303110
GÖKHAN KAZCILAR FİNANSAL KOORDİNASYON VE RAPORLAMA BÖLÜM BAŞKANI 21.01.2021 (0212) 385 74 00 investor.relations@akbank.com - -
KAMİLE NECAT EBRU GÜVENİR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÖLÜM BAŞKANI 05.07.2017 (0212) 385 74 00 investor.relations@akbank.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 201709
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086625
BIST
16:495.204
En Yüksek
|Değişim
|: 3,97%
|| 198,67
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:4918,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:4919,7600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0850
|Açılış
|: 19,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7800
En Düşük
19,6700
16:491.073,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.072,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:49
|KOZAL
|466,80
|1.984.173.920
|% 9,99
|
|HUNER
|14,09
|78.031.437
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|48.303.621
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.156.897
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|90.059.168
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,00
|142.727.572
|% -7,02
|
|MRGYO
|4,91
|79.120.582
|% -4,84
|
|KAPLM
|116,00
|22.101.008
|% -4,45
|
|IDEAS
|48,60
|66.250.307
|% -4,33
|
|THYAO
|143,20
|8.887.307.126
|% 1,56
|
|SAHOL
|41,14
|7.692.232.749
|% 2,59
|
|ASELS
|57,25
|6.104.237.362
|% 7,01
|
|EKGYO
|7,96
|4.885.015.278
|% 5,29
|
|YKBNK
|11,82
|4.483.228.560
|% 4,14
|
|EKGYO
|7,96
|4.885.015.278
|% 5,29
|
|SKBNK
|2,84
|1.150.440.694
|% 6,77
|
|YKBNK
|11,82
|4.483.228.560
|% 4,14
|
|ISCTR
|11,36
|3.714.917.624
|% 7,47
|
|TSKB
|4,26
|1.374.443.721
|% 7,58
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6422
|18,6491
|% 0,04
|
|Euro
|19,7500
|19,7600
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,8617
|22,9763
|% 0,36
|
|Frank
|19,9205
|20,0405
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,04
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-7,44
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|7.197
|7.306
|-25,00
|
|Tam
|7.225
|7.272
|7,00
|
|Yarım
|3.499
|3.555
|3,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,13
|76,13
|0,03
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04GLBMD
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 859, 114 adet işlem
-
17:02IHGZT
Yüzde 7.89 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 971, 191 adet işlem
-
17:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, SISE, KCHOL
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 171, 66 artarak (% 3.93 ) 4, 535
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAA, RALYH, PRKME, TTKOM, BALAT, RHEAG, VKING, OZSUB, NTGAZ, BLCYT