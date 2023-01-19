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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.01.2023 17:52
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

n Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 22.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 06.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 17.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 01.12.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 15.12.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 16.01.2023 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103219


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 38,50 2.567.681 % 10,00  
FLAP 15,99 452.101.480 % 9,97  
PKART 26,04 16.373.468 % 9,97  
IDGYO 3,64 9.576.141 % 9,97  
BEYAZ 24,74 147.238.097 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7913 18,7983 % -0,01  
Euro 20,2882 20,3010 % 0,07  
Sterlin 23,1558 23,2719 % 0,14  
Frank 20,4149 20,5379 % -0,01  
Riyal 4,9888 5,0138 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.920 16,15  
Altın Gr. 1.159 1.159 8,38  
Cumhuriyet 7.807 7.925 -32,00  
Tam 7.854 7.923 44,00  
Yarım 3.827 3.877 21,00  
Çeyrek 1.919 1.938 10,00  
Gümüş.Ons 23,63 23,66 0,19  
Gümüş Gr. 14,25 14,27 0,08  
B. Petrol 85,70 85,70 0,72  
Seans Raporu 18:05
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