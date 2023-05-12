***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPaylar 26.07.1990 Türkiye Borsa İstanbul / Pay Piyasası Yıldız PazarPay Depo Sertifikası 04.03.2015 Amerika Birleşik Devletleri OTCQX Tezgah Üstü PazarTahvil (Yurtdışı) 17.09.2014 İrlanda ve Almanya İrlanda Borsası, Münih Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 31.03.2015 İrlanda İrlanda Borsası -İTMK (Yurtdışı) 19.10.2017 Almanya Frankfurt Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 08.07.2020 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 11.08.2020 İrlanda İrlanda Borsası -Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 22.06.2021 İrlanda İrlanda Borsası -Sürdürülebilir Tahvil (Yurtdışı) 20.12.2022 Avusturya Viyana Borsası -Yeşil Tahvil (Yurtdışı) 20.12.2022 Avusturya Viyana Borsası -Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 22.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 06.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 17.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 01.12.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 15.12.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150792BIST