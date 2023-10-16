***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.10.2023 17:28
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 26.07.1990 Türkiye Borsa İstanbul / Pay Piyasası Yıldız Pazar
Pay Depo Sertifikası 04.03.2015 Amerika Birleşik Devletleri OTCQX Tezgah Üstü Pazar
Tahvil (Yurtdışı) 17.09.2014 İrlanda ve Almanya İrlanda Borsası, Münih Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 31.03.2015 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 08.07.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 11.08.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 22.06.2021 İrlanda İrlanda Borsası -
Sürdürülebilir Tahvil (Yurtdışı) 20.12.2022 Avusturya Viyana Borsası -
Yeşil Tahvil (Yurtdışı) 20.12.2022 Avusturya Viyana Borsası -
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 17.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 01.12.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 15.12.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206863
BIST