***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
28.07.2020 18:31
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2020
Karar Sayısı
10837
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Akbank T.A.Ş.'nin 30 Haziran 2020 tarihli Konsolide Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, 28 Temmuz 2020 Eyüp ENGİN Denetim Komitesi Başkanı S. Hakan BİNBAŞGİL Genel Müdür Türker TUNALI Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862815
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,0986
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1054
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
18:05435,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 6,90
|Açılış
|: 435,94
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.359
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.860.644
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.436.262
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.738.785
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.349.375
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.250.164.138
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.284.709
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|422.965.738
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9766
|9,0217
|% 1,76
|
|Frank
|7,5572
|7,6027
|% 1,61
|
|Riyal
|1,8492
|1,8585
|% 1,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|5,40
|
|Altın Gr.
|436
|437
|7,49
|
|Cumhuriyet
|2.855
|2.895
|67,90
|
|Tam
|2.941
|2.977
|69,90
|
|Yarım
|1.428
|1.453
|34,10
|
|Çeyrek
|716
|727
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,01
|
|B. Petrol
|43,63
|43,63
|-0,27
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59MSGYO
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 448 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 992 adet işlem
-
17:57BTCIM
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 097 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 43 kaybederek (% -3.05 ) 1, 064
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, TKURU, KUYAS