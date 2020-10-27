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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

27.10.2020 18:17
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2020
Karar Sayısı
10854
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Akbank T.A.Ş.'nin 30 Eylül 2020 tarihli Konsolide Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, 27 Ekim 2020      
     
     
     
     
     

    Eyüp ENGİN
     
    S. Hakan  BİNBAŞGİL
     
    Türker TUNALI
     

    Denetim  Komitesi Başkanı
     
    Genel  Müdür
     
    Genel  Müdür Yardımcısı
     

     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884432


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Altın Gr. 501 501 6,75  
Cumhuriyet 3.317 3.368 44,00  
Tam 3.303 3.386 41,63  
Yarım 1.597 1.638 20,14  
Çeyrek 801 819 10,07  
Gümüş.Ons 24,44 24,46 0,18  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 0,11  
B. Petrol 41,62 41,62 0,79  
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