***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.06.2023 10:14
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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20.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca ihraç edilecek kıymete ilişkin bilgiler aşağıda listelenmiş olup, söz konusu kıymete ilişkin SPK tarafından onaylanan tertip ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.
ISIN: XS2642368943
TÜRÜ: Sosyal Tahvil
İHRAÇ TARİHİ: 26.06.2023
VADE: 08.07.2024
GÜN: 378
DÖVİZ: İngiliz Sterlini
NOMİNAL TUTAR: 21.563.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161107
BIST
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11:015.178
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -8,51
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
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5.153
En Yüksek
5.221
11:0123,5578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0086
|Açılış
|: 23,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
23,5815
En Düşük
23,4314
11:0125,9055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0566
|Açılış
|: 25,3500
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|Önceki Kapanış
|: 25,4000
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25,9320
En Düşük
25,6253
11:011.461,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,33
|Açılış
|: 1.461,26
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|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
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1.466,08
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler10:58
|FORTE
|23,58
|68.205.718
|% 9,98
|
|DGGYO
|27,34
|26.384.215
|% 9,98
|
|OTTO
|143,80
|1.269.466
|% 9,94
|
|POLTK
|2.999,00
|20.106.165
|% 8,19
|
|CMENT
|61,35
|96.197
|% 7,73
|
|VKFYO
|18,54
|12.784.175
|% -10,00
|
|BMSTL
|48,88
|61.612.634
|% -9,98
|
|BURVA
|67,95
|10.831.502
|% -7,55
|
|ATSYH
|59,50
|283.815
|% -6,89
|
|PRKME
|18,22
|42.708.049
|% -5,74
|
|THYAO
|170,40
|1.642.605.072
|% 0,59
|
|AKBNK
|19,12
|802.484.653
|% -0,98
|
|GARAN
|30,60
|614.146.644
|% 1,66
|
|YKBNK
|12,36
|524.044.197
|% -0,72
|
|KOZAL
|20,28
|429.992.640
|% 0,90
|
|YKBNK
|12,36
|524.044.197
|% -0,72
|
|AKBNK
|19,12
|802.484.653
|% -0,98
|
|ISCTR
|13,11
|424.137.460
|% 0,08
|
|EKGYO
|6,51
|145.192.356
|% -0,15
|
|KOZAL
|20,28
|429.992.640
|% 0,90
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5374
|23,5735
|% 0,03
|
|Euro
|25,8943
|25,9133
|% 0,25
|
|Sterlin
|29,9705
|30,1208
|% -0,10
|
|Frank
|26,2436
|26,4017
|% -0,17
|
|Riyal
|6,2589
|6,2903
|% -0,08
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-2,05
|
|Altın Gr.
|1.461
|1.462
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|9.568
|9.713
|-57,00
|
|Tam
|9.503
|9.750
|-69,51
|
|Yarım
|4.573
|4.734
|-37,00
|
|Çeyrek
|2.294
|2.367
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|17,09
|17,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|76,85
|76,85
|-0,27
|