***AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
21.02.2020 17:25
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKBNK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
22/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
AKBANK T.A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFAKBK52037
Nominal Değer (TL)
362.550.000
Vade Başlangıç Tarihi
21/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
25/02/2020
Vadesi (Gün)
87
İtfa Tarihi
18/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820893
BIST
17:53116.812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.170,01
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:536,1160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:536,6368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0507
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6368
En Düşük
6,5655
17:53323,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 5,85
|Açılış
|: 323,57
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,91
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.522.339
|% 19,97
|
|RYGYO
|9,78
|103.313.612
|% 18,12
|
|ESCOM
|3,12
|9.467.642
|% 14,71
|
|RHEAG
|1,97
|5.748.839
|% 13,22
|
|ARDYZ
|14,88
|19.571.566
|% 12,81
|
|MIPAZ
|3,03
|165.853.066
|% -14,89
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,53
|14.372.231
|% -7,98
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|QNBFL
|143,10
|4.659.792
|% -5,73
|
|THYAO
|14,43
|1.771.457.420
|% 0,42
|
|ASELS
|28,80
|1.318.546.358
|% 1,55
|
|KOZAA
|12,45
|749.126.488
|% 10,77
|
|IPEKE
|9,76
|696.158.716
|% 5,97
|
|KRDMD
|2,78
|552.026.908
|% 2,58
|
|EKGYO
|1,54
|367.260.720
|% 0,65
|
|ODAS
|2,11
|429.351.571
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,78
|552.026.908
|% 2,58
|
|ALBRK
|1,53
|238.208.114
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,23
|183.481.693
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8946
|7,9342
|% 0,75
|
|Frank
|6,2201
|6,2575
|% 0,72
|
|Riyal
|1,6244
|1,6325
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|25,01
|
|Altın Gr.
|324
|324
|5,99
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,59
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,65
|3,66
|0,05
|
|B. Petrol
|57,76
|57,76
|-1,55
|