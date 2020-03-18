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***AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

18.03.2020 17:33
GÜNCEL HABERLER


İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSAKBK62112
Nominal Değer (TL)
53.984.000
Vade Başlangıç Tarihi
18/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
20/03/2020
Vadesi (Gün)
440
İtfa Tarihi
01/06/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830465


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADANA 6,82 11.360.344 % 10,00  
RTALB 3,63 1.679.151 % 10,00  
ASLAN 34,76 1.389.183 % 10,00  
ISBTR 28.891,20 1.018.305 % 10,00  
AYCES 5,86 587.589 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6142 7,6524 % -0,96  
Frank 6,6476 6,6876 % 0,27  
Riyal 1,7209 1,7295 % 1,33  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 310 311 -3,91  
Cumhuriyet 2.086 2.117 0,00  
Tam 2.078 2.131 2,96  
Yarım 1.004 1.031 1,43  
Çeyrek 504 515 0,72  
Gümüş.Ons 12,07 12,10 -0,53  
Gümüş Gr. 2,51 2,51 -0,09  
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