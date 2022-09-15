***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 15:01
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063320
BIST
15:493.409
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -37,58
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.402
15:4918,2679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0389
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
15:4918,3145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1099
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
15:49992,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,87
|Açılış
|: 992,67
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
988,01
BIST En Aktif Hisseler15:46
|MERKO
|5,39
|74.190.307
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|397.315.342
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|66.357.007
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|32.498.758
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,33
|107.569.136
|% 9,89
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.221.426
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.830.988.901
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.361.602.985
|% -9,98
|
|ASELS
|34,28
|7.271.970.789
|% 3,88
|
|THYAO
|75,00
|4.968.470.952
|% 0,94
|
|YKBNK
|7,09
|3.965.663.165
|% -9,80
|
|ISCTR
|9,16
|3.424.735.909
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,76
|3.293.013.050
|% 1,93
|
|YKBNK
|7,09
|3.965.663.165
|% -9,80
|
|EKGYO
|4,35
|1.759.848.590
|% -1,58
|
|ISCTR
|9,16
|3.424.735.909
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,76
|3.293.013.050
|% 1,93
|
|ASELS
|34,28
|7.271.970.789
|% 3,88
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2599
|18,2653
|% 0,20
|
|Euro
|18,3149
|18,3284
|% 0,68
|
|Sterlin
|20,9338
|21,0388
|% -0,25
|
|Frank
|19,0026
|19,1171
|% 0,68
|
|Riyal
|4,8482
|4,8725
|% 0,25
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-12,36
|
|Altın Gr.
|988
|989
|-7,01
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-68,00
|
|Tam
|6.692
|6.756
|-36,00
|
|Yarım
|3.261
|3.303
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,38
|92,38
|-1,72
|
Seans Raporu
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