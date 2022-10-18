***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 12:40
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKBNK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072648
BIST
13:213.878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 29,91
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.848
13:2118,5881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
13:2118,2912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
13:21987,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,25
|Açılış
|: 987,92
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler13:21
|POLTK
|784,50
|18.671.915
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|77.308.788
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|78.435.871
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|109.437.931
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|40.002.160
|% 9,96
|
|KIMMR
|7,22
|8.208.460
|% -9,98
|
|SEKFK
|9,17
|12.394.943
|% -6,05
|
|SNPAM
|13,16
|177.909
|% -5,93
|
|OYYAT
|33,80
|98.084.265
|% -5,85
|
|KLRHO
|34,52
|158.528.456
|% -5,73
|
|THYAO
|97,80
|3.881.149.656
|% -0,66
|
|YKBNK
|9,92
|2.910.752.590
|% 2,16
|
|ASELS
|33,82
|2.633.773.610
|% 3,43
|
|AKBNK
|15,18
|2.589.579.221
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,45
|2.386.887.195
|% -0,89
|
|EKGYO
|4,45
|2.386.887.195
|% -0,89
|
|YKBNK
|9,92
|2.910.752.590
|% 2,16
|
|TSKB
|2,71
|725.227.324
|% -0,73
|
|SKBNK
|1,87
|423.076.258
|% -1,06
|
|ISCTR
|9,55
|2.017.660.223
|% 1,70
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5870
|18,5881
|% 0,04
|
|Euro
|18,2823
|18,2912
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,9216
|21,0265
|% -0,66
|
|Frank
|18,6145
|18,7267
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9335
|4,9583
|% 0,07
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|2,12
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,22
|
|Cumhuriyet
|6.647
|6.747
|-34,00
|
|Tam
|6.681
|6.749
|20,00
|
|Yarım
|3.255
|3.301
|12,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.652
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,21
|0,04
|
|B. Petrol
|91,59
|91,59
|-0,03
|