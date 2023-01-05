***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 16:23
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094157
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,7951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0969
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7685
18:051.106,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -11,64
|Açılış
|: 1.106,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.742.816
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.623.518
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|304.903.609
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|68.829.371
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.359.723
|% 8,13
|
|LOGO
|63,00
|100.867.137
|% -10,00
|
|PKART
|26,28
|10.279.595
|% -10,00
|
|KLSYN
|3,42
|32.997.112
|% -10,00
|
|SUWEN
|60,75
|10.157.706
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,47
|32.159.814
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|19.925.531.716
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.737.258.118
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.013.011.734
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.587.400.481
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.442.045.420
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|19.925.531.716
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.006.465.068
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.013.011.734
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.149.313.811
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.442.045.420
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7679
|18,7756
|% 0,18
|
|Euro
|19,7744
|19,7912
|% -0,51
|
|Sterlin
|22,2557
|22,3673
|% -1,23
|
|Frank
|19,9593
|20,0795
|% -0,56
|
|Riyal
|4,9793
|5,0043
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-20,92
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-9,82
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.521
|7.598
|-28,00
|
|Yarım
|3.642
|3.714
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.857
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|-0,25
|
|B. Petrol
|78,10
|78,10
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
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