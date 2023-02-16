***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:06
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113916
BIST
10:535.215
En Yüksek
|Değişim
|: 5,34%
|| 264,31
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.131
10:5318,8550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,9250
En Düşük
18,8253
10:5320,2153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0571
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,2803
En Düşük
20,1197
10:531.115,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.115,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler10:51
|OYAKC
|30,14
|180.137.579
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|13.956.628
|% 10,00
|
|AKCNS
|74,85
|72.208.608
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|3.496.448
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|2.956.499
|% 9,99
|
|COSMO
|85,00
|535.160
|% -7,76
|
|QNBFL
|81,10
|81.100
|% -7,21
|
|MACKO
|61,65
|195.268.259
|% -6,45
|
|RAYSG
|14,81
|1.521.351
|% -5,79
|
|FLAP
|10,41
|50.083.963
|% -4,84
|
|THYAO
|149,50
|2.737.697.182
|% 6,86
|
|EREGL
|44,14
|1.941.098.106
|% 6,82
|
|SISE
|45,68
|1.068.074.817
|% 6,98
|
|SAHOL
|42,50
|919.491.468
|% 4,06
|
|ASELS
|61,20
|899.588.347
|% 5,15
|
|EKGYO
|7,65
|479.027.110
|% 6,25
|
|YKBNK
|9,50
|500.751.681
|% 6,26
|
|AKBNK
|17,05
|897.469.502
|% 5,44
|
|ALBRK
|3,49
|155.855.449
|% 0,58
|
|EREGL
|44,14
|1.941.098.106
|% 6,82
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8524
|18,8555
|% 0,04
|
|Euro
|20,1990
|20,2081
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,6469
|22,7605
|% 0,18
|
|Frank
|20,3579
|20,4806
|% 0,20
|
|Riyal
|5,0117
|5,0368
|% 0,05
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|2,72
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,38
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.577
|7.641
|6,00
|
|Yarım
|3.701
|3.739
|3,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.869
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,01
|
|B. Petrol
|85,97
|85,97
|0,59
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