***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.01.2024 16:28
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242236
BIST
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18:007.939
En Düşük
|Değişim
|: -0,89%
|| -71,06
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
7.915
En Yüksek
8.146
18:0030,2784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0222
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
18:0032,8754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0888
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8511
18:001.970,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,51
|Açılış
|: 1.970,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BYDNR
|28,82
|163.041.730
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.390.979
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.739.813
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|23.749.073
|% 9,99
|
|METUR
|7,82
|13.093.720
|% 9,99
|
|BAYRK
|25,66
|60.288.247
|% -9,96
|
|NTHOL
|23,34
|141.028.787
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|171.197.081
|% -9,93
|
|ULAS
|21,00
|19.380.819
|% -9,48
|
|AKYHO
|4,45
|119.144.160
|% -9,18
|
|THYAO
|248,90
|6.974.848.715
|% -0,54
|
|YKBNK
|20,94
|5.480.765.978
|% -5,76
|
|AKBNK
|38,10
|4.947.516.994
|% -4,89
|
|KCHOL
|151,80
|3.864.030.067
|% -1,62
|
|ISCTR
|23,92
|3.792.954.414
|% -4,40
|
|EKGYO
|9,45
|3.414.932.669
|% -0,21
|
|YKBNK
|20,94
|5.480.765.978
|% -5,76
|
|AKFGY
|1,94
|415.552.063
|% 1,57
|
|ISCTR
|23,92
|3.792.954.414
|% -4,40
|
|KATMR
|2,21
|324.836.624
|% -0,45
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2736
|30,2793
|% 0,08
|
|Euro
|32,8608
|32,8722
|% -0,28
|
|Sterlin
|38,2900
|38,4821
|% -0,12
|
|Frank
|34,6213
|34,8298
|% -0,18
|
|Riyal
|8,0492
|8,0895
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,36
|22,40
|% 0,66
|
|Platin
|899,55
|900,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,16
|954,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,62
|79,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,08
|2.024,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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