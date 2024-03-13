***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2024 12:36
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258412
BIST
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14:318.974
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -94,87
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.939
En Yüksek
9.092
14:3132,0937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0403
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
14:3135,1630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1129
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
14:312.231,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,16
|Açılış
|: 2.231,52
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler14:29
|ARTMS
|54,25
|95.412.296
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|942.344.290
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|62.787.258
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.055,00
|18.830.130
|% 9,98
|
|LMKDC
|33,08
|1.071.479.533
|% 9,97
|
|SNKRN
|43,20
|2.813.318
|% -10,00
|
|KENT
|978,50
|13.996.570
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|33.995.034
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|84.969.849
|% -9,93
|
|ISBTR
|494.000,00
|1.534.000
|% -8,52
|
|THYAO
|275,25
|4.298.065.495
|% -0,09
|
|YKBNK
|22,34
|2.809.951.305
|% -4,12
|
|EREGL
|44,96
|2.781.813.363
|% -0,71
|
|ISCTR
|10,73
|2.514.635.781
|% -3,07
|
|OBAMS
|48,92
|2.369.785.335
|% 2,99
|
|ISCTR
|10,73
|2.514.635.781
|% -3,07
|
|YKBNK
|22,34
|2.809.951.305
|% -4,12
|
|ZOREN
|5,22
|434.990.264
|% 0,97
|
|EKGYO
|10,72
|765.188.150
|% -0,46
|
|AKFGY
|2,78
|173.814.461
|% -2,46
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0892
|32,0928
|% 0,12
|
|Euro
|35,1465
|35,1618
|% 0,32
|
|Sterlin
|41,5373
|41,7455
|% -0,65
|
|Frank
|36,9646
|37,1499
|% -0,77
|
|Riyal
|8,6547
|8,6981
|% -0,67
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,30
|24,34
|% 0,66
|
|Platin
|933,22
|935,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.065,64
|1.071,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,92
|82,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,79
|2.163,03
|% 0,66
|