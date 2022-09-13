***AKBNK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.09.2022 17:04
***AKBNK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062757
BIST
17:193.559
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -89,88
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
17:1918,2555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0404
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
17:1918,3046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1441
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
17:191.001,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -9,42
|Açılış
|: 1.001,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|97.038.085
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.626.143
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|78.782.126
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.100.309
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|349.857.592
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|161.239.829
|% -9,94
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|AKBNK
|17,81
|13.264.411.656
|% 1,71
|
|YKBNK
|9,21
|12.324.880.317
|% -4,95
|
|ISCTR
|11,62
|10.560.545.470
|% -7,41
|
|THYAO
|74,40
|9.913.120.210
|% -0,73
|
|EREGL
|32,18
|7.732.656.864
|% -3,65
|
|YKBNK
|9,21
|12.324.880.317
|% -4,95
|
|EKGYO
|4,82
|5.842.955.874
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,62
|10.560.545.470
|% -7,41
|
|AKBNK
|17,81
|13.264.411.656
|% 1,71
|
|KRDMD
|15,51
|6.540.958.527
|% 1,31
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2454
|18,2555
|% 0,22
|
|Euro
|18,3000
|18,3046
|% -0,78
|
|Sterlin
|21,0390
|21,1445
|% -0,91
|
|Frank
|18,9206
|19,0346
|% -0,60
|
|Riyal
|4,8413
|4,8656
|% 0,10
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-17,92
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-9,97
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-36,00
|
|Tam
|6.754
|6.821
|-35,00
|
|Yarım
|3.291
|3.335
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|93,60
|93,60
|-0,40
|
Seans Raporu
17:19
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17:34DOGUB
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 817, 858 adet işlem
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17:33SAHOL
Yüzde -5.47 oranında düşüşle 28.36 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 535, 896 adet işlem
-
17:31OYAKC
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 15.34 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 681, 717 adet işlem
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17:30XU100
Endeks 3, 581 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 87 altında . İşlem hacmi 128, 704.00 milyon TL de
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17:30TSPOR
Yüzde -7.45 oranında düşüşle 4.72 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 097, 168 adet işlem