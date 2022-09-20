***AKBNK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.09.2022 14:00
***AKBNK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Emin Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064232
BIST
15:593.238
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 38,10
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
15:5918,3141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
15:5918,2824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0482
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
15:59981,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,45
|Açılış
|: 981,69
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,70
BIST En Aktif Hisseler15:57
|HDFGS
|2,75
|77.710.366
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|72.030.610
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,88
|202.481.147
|% 9,90
|
|ZOREN
|3,60
|491.726.924
|% 9,76
|
|AYEN
|25,98
|166.540.457
|% 9,16
|
|TURSG
|6,57
|241.100.809
|% -10,00
|
|TSKB
|3,97
|15.421.465
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.127.688
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.448.455
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,46
|6.251.872.122
|% -9,62
|
|ISCTR
|8,20
|3.788.529.743
|% 3,93
|
|GARAN
|19,81
|3.651.934.435
|% 1,02
|
|THYAO
|70,90
|3.641.492.659
|% 3,13
|
|HALKB
|8,23
|3.574.521.933
|% -8,04
|
|VAKBN
|8,46
|6.251.872.122
|% -9,62
|
|EKGYO
|3,89
|1.976.960.769
|% -1,27
|
|ISCTR
|8,20
|3.788.529.743
|% 3,93
|
|HALKB
|8,23
|3.574.521.933
|% -8,04
|
|YKBNK
|7,13
|2.700.883.878
|% 5,79
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3026
|18,3200
|% 0,14
|
|Euro
|18,2690
|18,2827
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,8454
|20,9499
|% 0,12
|
|Frank
|18,8533
|18,9669
|% -0,06
|
|Riyal
|4,8550
|4,8793
|% 0,25
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-8,20
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|6.649
|6.750
|8,00
|
|Tam
|6.670
|6.763
|-26,00
|
|Yarım
|3.250
|3.293
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.648
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,29
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|0,52
|
Seans Raporu
15:57
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16:11ORCAY
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16:10XU030
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16:10XU100
Endeks 3, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 54, 731.00 milyon TL de
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16:10YATAS
Yüzde 8.53 oranında artışla 18.45 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 059, 265 adet işlem
-
16:09BIOEN
Yüzde 9.98 oranında artışla 12.89 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 210, 311 adet işlem