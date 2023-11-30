Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKBNK* *SAHOL* *EKGYO* *ARCLK* *ISCTR* *EREGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

30.11.2023 18:11
***AKBNK* *SAHOL* *EKGYO* *ARCLK* *ISCTR* *EREGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***AKBNK******SAHOL******EKGYO******ARCLK******ISCTR******EREGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [ARCLK, EKGYO, ISCTR, SAHOL, EREGL, AKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Borsamız Pay Piyasası'nda işlem gören ABAAL.V, ARIOC.V, EKAFX.V, ELIAO.V, IBAGJ.V ve SAAAM.V kodlu varantların piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 01/12/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    Aydın TARHAN
    45620615

    Tayfun ADIYAMAN
    44314040

    Özlem SOYLU
    45437658

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 29/12/2023'tür.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221310


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.949
Değişim :  -0,76% |  -60,73
Açılış :  8.008  
Önceki Kapanış :  8.009  
En Düşük
7.912 En Yüksek
8.049
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BINHO 294,25 1.381.983.023 % 10,00  
MMCAS 10,12 4.302.059 % 10,00  
VBTYZ 170,50 175.186.085 % 10,00  
YGYO 2,86 117.986.797 % 10,00  
DIRIT 8,03 1.347.767 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,8223 28,8849 % -0,15  
Euro 31,4826 31,5162 % -0,78  
Sterlin 36,3692 36,5516 % -0,62  
Frank 32,9382 33,1366 % -0,05  
Riyal 7,6688 7,7072 % -0,23  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,24 25,27 % 0,66  
Platin 928,65 931,09 % 0,66  
Paladyum 1.014,58 1.016,85 % 0,66  
Brent Pet. 80,64 80,64 % 0,66  
Altın Ons 2.040,35 2.040,58 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru