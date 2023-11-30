***AKBNK* *SAHOL* *EKGYO* *ARCLK* *ISCTR* *EREGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
30.11.2023 18:11
***AKBNK******SAHOL******EKGYO******ARCLK******ISCTR******EREGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARCLK, EKGYO, ISCTR, SAHOL, EREGL, AKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Borsamız Pay Piyasası'nda işlem gören ABAAL.V, ARIOC.V, EKAFX.V, ELIAO.V, IBAGJ.V ve SAAAM.V kodlu varantların piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 01/12/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Aydın TARHAN
45620615
Tayfun ADIYAMAN
44314040
Özlem SOYLU
45437658
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 29/12/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221310
BIST
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18:057.949
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -60,73
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
7.912
En Yüksek
8.049
18:0528,8849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0445
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
18:0531,5162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,2475
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
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31,8655
En Düşük
31,4671
18:051.892,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -8,51
|Açılış
|: 1.892,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|294,25
|1.381.983.023
|% 10,00
|
|MMCAS
|10,12
|4.302.059
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|175.186.085
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|117.986.797
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,03
|1.347.767
|% 10,00
|
|LIDER
|175,80
|17.890.241
|% -9,98
|
|AVHOL
|41,00
|552.937.362
|% -9,97
|
|DOFER
|35,02
|146.381.388
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|27.427.679
|% -9,96
|
|VERTU
|51,30
|155.716.221
|% -9,92
|
|THYAO
|251,00
|8.119.643.139
|% -1,57
|
|ISCTR
|21,44
|3.782.700.302
|% -2,28
|
|SASA
|49,88
|3.741.846.924
|% -2,39
|
|AKBNK
|33,64
|3.448.020.246
|% -0,83
|
|ASELS
|48,84
|3.201.359.770
|% 1,75
|
|ISCTR
|21,44
|3.782.700.302
|% -2,28
|
|EKGYO
|7,37
|1.198.824.852
|% -0,41
|
|ODAS
|10,93
|1.736.750.353
|% -5,61
|
|YKBNK
|19,20
|2.577.411.326
|% -0,72
|
|ZOREN
|5,09
|586.527.962
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8223
|28,8849
|% -0,15
|
|Euro
|31,4826
|31,5162
|% -0,78
|
|Sterlin
|36,3692
|36,5516
|% -0,62
|
|Frank
|32,9382
|33,1366
|% -0,05
|
|Riyal
|7,6688
|7,7072
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,24
|25,27
|% 0,66
|
|Platin
|928,65
|931,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,58
|1.016,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,64
|80,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,35
|2.040,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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