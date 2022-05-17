***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.05.2022 19:03
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.04.2022
Tescil Tarihi
17.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.05.2022 - 10579
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (Bir) yıl süreyle Denetçi olarak seçilmesine ilişkin 29 Nisan 2022 tarihli Genel Kurul kararı 17 Mayıs 2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031005
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
18:0515,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,2988
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
18:0516,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,4897
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7569
En Düşük
16,2212
18:05927,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 16,77
|Açılış
|: 927,47
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|26.157.136
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
|
|ARMDA
|119,50
|1.507.686
|% -7,36
|
|DAGHL
|20,40
|2.804.683
|% -7,27
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% -1,50
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% -1,51
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8300
|15,8399
|% 1,92
|
|Euro
|16,6971
|16,7299
|% 3,02
|
|Sterlin
|19,7140
|19,8128
|% 3,30
|
|Frank
|15,8975
|15,9932
|% 2,95
|
|Riyal
|4,2103
|4,2314
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-3,27
|
|Altın Gr.
|926
|927
|15,58
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|0,26
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,48
|