***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz merkezinin Barbaros Mahallesi Kardelen Sk. Palladium Tower Apt. No. 2/125 Ataşehir adresine taşınmasından dolayı, yeni adresimiz 06.05.2019 tarihli ve 1309 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 19.06.2019 tarihinde tescil ve 25.06.2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilmiştir.Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, bu değişiklik gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. ncü maddesinin ekli tadil tasarısındaki gibi değiştirilerek tescil ettirilmesine ve bu işlemlerle ilgili gerekli izinlerin alınması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818937BIST