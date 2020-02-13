***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.02.2020 19:20
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinin Barbaros Mahallesi Kardelen Sk. Palladium Tower Apt. No. 2/125 Ataşehir adresine taşınmasından dolayı, yeni adresimiz 06.05.2019 tarihli ve 1309 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 19.06.2019 tarihinde tescil ve 25.06.2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilmiştir.
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, bu değişiklik gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. ncü maddesinin ekli tadil tasarısındaki gibi değiştirilerek tescil ettirilmesine ve bu işlemlerle ilgili gerekli izinlerin alınması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818937
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|ISBTR
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|MERKO
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|RHEAG
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|ESCOM
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|27,00
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|3,72
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|
|TUPRS
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|794.011.641
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|% 8,80
|
|TSPOR
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|949.920.476
|% 14,18
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|ISGYO
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|398.689.024
|% 8,38
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|IHLGM
|1,36
|239.874.490
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|THYAO
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|2.632.965.716
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|GSRAY
|2,40
|361.249.015
|% 3,45
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
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|7,8979
|% 0,61
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|Frank
|6,1436
|6,1806
|% -0,23
|
|Riyal
|1,6056
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|% -0,11
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.576
|1.576
|9,03
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|Altın Gr.
|306
|306
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|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
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|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
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|Yarım
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|7,32
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|Gümüş.Ons
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