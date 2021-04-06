***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarAkçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin güncel esas sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2 - 6 30/09/1996 03/10/1996 41373 06/11/1997 11/11/1997 44166 16/06/1998 19/06/1998 45656 05/04/1999 08/04/1999 47663 - 4 22/03/2002 27/03/2002 55146 06/04/2004 09/04/2004 60266 - 9 - 33 - GEÇİCİ 1. MADDE 01/12/2005 06/12/2005 64466 - 27 - GEÇİCİ 1. MADDE 29/08/2006 04/09/2006 66343 03/10/2008 09/10/2008 71643 - 6 07/04/2011 13/04/2011 779317 - 21 - 23 - 30 - 36 - 40 29/05/2012 04/06/2012 80821-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-31-32-33-34-35-36-39-40. madde değişiklik ,29. ilave , 12.-38. İptal 11/04/2013 17/04/2013 83026 11/04/2016 15/04/2016 90556 - 13 06/04/2021 06/04/2021 10303http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923856BIST