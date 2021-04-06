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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

06.04.2021 16:34



***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin güncel esas sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 - 6 30/09/1996 03/10/1996 4137
3 06/11/1997 11/11/1997 4416
6 16/06/1998 19/06/1998 4565
6 05/04/1999 08/04/1999 4766
3 - 4 22/03/2002 27/03/2002 5514
6 06/04/2004 09/04/2004 6026
6 - 9 - 33 - GEÇİCİ 1. MADDE 01/12/2005 06/12/2005 6446
6 - 27 - GEÇİCİ 1. MADDE 29/08/2006 04/09/2006 6634
3 03/10/2008 09/10/2008 7164
3 - 6 07/04/2011 13/04/2011 7793
17 - 21 - 23 - 30 - 36 - 40 29/05/2012 04/06/2012 8082
1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-31-32-33-34-35-36-39-40. madde değişiklik ,29. ilave , 12.-38. İptal 11/04/2013 17/04/2013 8302
6 11/04/2016 15/04/2016 9055
6 - 13 06/04/2021 06/04/2021 10303



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923856


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