***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/10/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıKarçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuÇimento ve Mamulleri Üretim ve SatışıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.400.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.10.2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı714.000 TLBeher Pay Fiyatı65,14 TLToplam Tutar5.000.000 ABD Doları (Sözleşme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru Üzerinden Karşılığı 46.512.000 TL)Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%51Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,79İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%2,36Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıYaklaşık 33,5 milyon TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıBeyçim Beton Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi22/10/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİlişkili taraf işlemi olmayıp, yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz %51 oranındaki payların tamamının toplam 5.000.000 ABD Doları bedelle (sözleşme imza tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzeinden karşılığı 46.512.000 TL) Beyçim Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satılmasına karar verilmiş olup, satış işlemi ve hisse devir süreci 22.10.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972091BIST