***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
22.10.2021 19:17
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/10/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Çimento ve Mamulleri Üretim ve Satışı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.400.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.10.2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
714.000 TL
Beher Pay Fiyatı
65,14 TL
Toplam Tutar
5.000.000 ABD Doları (Sözleşme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru Üzerinden Karşılığı 46.512.000 TL)
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%51
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,79
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%2,36
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Yaklaşık 33,5 milyon TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Beyçim Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
22/10/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İlişkili taraf işlemi olmayıp, yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz %51 oranındaki payların tamamının toplam 5.000.000 ABD Doları bedelle (sözleşme imza tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzeinden karşılığı 46.512.000 TL) Beyçim Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satılmasına karar verilmiş olup, satış işlemi ve hisse devir süreci 22.10.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972091
BIST