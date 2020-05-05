***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 384.959.156 407.320.043Satışların Maliyeti18 -365.182.251 -372.986.745TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.776.905 34.333.298BRÜT KAR (ZARAR)19.776.905 34.333.298Genel Yönetim Giderleri19 -25.212.792 -20.695.706Pazarlama Giderleri19 -4.151.155 -6.202.448Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 8.138.886 11.804.592Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -15.201.450 -12.067.598ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-16.649.606 7.172.138Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 461.436 41.083.312FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-16.188.170 48.255.450Finansman Gelirleri23 10.249.633 15.110.451Finansman Giderleri23 -24.847.159 -46.673.264SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-30.785.696 16.692.637Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.936.188 2.384.628Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 5.936.188 2.384.628SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-24.849.508 19.077.265DÖNEM KARI (ZARARI)-24.849.508 19.077.265Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-168.541 -635.437Ana Ortaklık Payları-24.680.967 19.712.702Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.864.779 -4.004.372Dönem Karı (Zararı)-30.785.696 16.692.637Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-30.785.696 16.692.637Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler48.572.338 20.386.032Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11, 20 24.987.650 23.229.697Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.417.625 2.100.359Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 585.225 1.725.359Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 832.400 375.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.226.433 3.585.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 7.994.713 2.064.401Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.062.830 148.480Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -205.733 -109.957Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler374.623 1.482.526Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.745.816 29.634.635Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -1.488.591 -9.557.291Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 19.234.407 39.191.926Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.343.750 2.919.203Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-4.343.750 2.919.203Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -461.436 -31.257.580Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler22 0 -9.825.732İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler40.158.187 -34.260.180Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler62.003.889 561.103Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.701.107 -23.182.527Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-19.142.888 -30.395.990Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-14.519.310 -9.155.932Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.191.344 24.307.820Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)540.190 4.159.473Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.331.130 2.476.334Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)179.813 -2.131.358İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-724.874 -899.103Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-724.874 -899.103Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları57.944.829 2.818.489Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.514.557 -3.931.107Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-614.738 -28.432Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.611.524 -2.954.978Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)660.769 91.656YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.403.912 20.527.555İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -800.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri642.323 34.420.185Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-34.046.235 -13.092.630Alınan Temettüler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI122.854.295 -155.268.425Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri500.000.000 100.026.302Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-309.563.700 -100.877.343Ödenen Temettüler-46.435.602 -118.464.106Ödenen Faiz-16.940.763 -43.597.547Alınan Faiz1.488.591 8.903.486Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.694.231 -1.259.217YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)139.315.162 -138.745.242NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)139.315.162 -138.745.242DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ152.041.813 275.421.213DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ291.356.975 136.675.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 291.356.975 152.041.813Ticari Alacaklar7 305.826.145 369.076.028İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 9.781.470 53.372.783İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 296.044.675 315.703.245Diğer Alacaklar8 57.398.675 51.697.568İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 0 131.105İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 57.398.675 51.566.463Stoklar9 199.536.116 181.225.628Peşin Ödenmiş Giderler16 22.148.877 8.868.687İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 22.148.877 8.868.687ARA TOPLAM876.266.788 762.909.724TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR876.266.788 762.909.724DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 126.486.304 159.966.650Diğer Alacaklar8 4.554.327 3.829.453İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.554.327 3.829.453Maddi Duran Varlıklar10 839.135.278 826.102.634Arazi ve Arsalar74.603.298 75.086.193Binalar97.073.034 97.184.819Tesis, Makine ve Cihazlar550.422.933 558.804.761Taşıtlar30.983.047 32.757.233Özel Maliyetler33.926.873 35.571.156Yapılmakta Olan Yatırımlar52.126.093 26.698.472Kullanım Hakkı Varlıkları11 87.019.818 81.649.082Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 171.757.045 172.585.673Şerefiye12 130.080.869 130.080.869Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 41.676.176 42.504.804Peşin Ödenmiş Giderler16 2.855.087 1.615.967Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.122.763 1.087.305TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.232.930.622 1.246.836.764TOPLAM VARLIKLAR2.109.197.410 2.009.746.488KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 437.223.240 252.939.281İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar97.744.672 190.265.143Banka Kredileri6,26 97.744.672 190.265.143İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar339.478.568 62.674.138Banka Kredileri6 331.517.511 53.840.983Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 7.961.057 8.833.155Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.501.781 2.719.393Ticari Borçlar7 367.947.289 355.755.945İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26, 7 49.937.779 93.834.045İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 318.009.510 261.921.900Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8, 26 9.253.057 8.712.867Diğer Borçlar8 18.141.773 12.810.643İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 18.141.773 12.810.643Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 2.715.838 2.536.025İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 2.715.838 2.536.025Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 4.611.524Kısa Vadeli Karşılıklar13 13.598.775 9.074.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 7.628.011 4.540.864Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.970.764 4.533.312ARA TOPLAM850.381.753 649.159.854TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER850.381.753 649.159.854UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 227.805.209 220.795.794İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 227.805.209 220.795.794Banka Kredileri6 150.000.000 150.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 77.805.209 70.795.794Uzun Vadeli Karşılıklar13, 15 59.171.396 57.285.603Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 54.943.790 52.852.264Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.227.606 4.433.339Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 33.856.502 41.431.249TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER320.833.107 319.512.646TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.171.214.860 968.672.500ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar926.246.608 1.028.887.397Ödenmiş Sermaye17 191.447.068 191.447.068Sermaye Düzeltme Farkları233.177.582 233.177.582Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-23.223.675 -23.223.675Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.223.675 -23.223.675Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.223.675 -23.223.675Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)81.115.316 112.921.644Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)81.115.316 112.921.644Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)81.115.316 112.921.644Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler297.643.058 268.702.218Yasal Yedekler297.643.058 268.702.218Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları170.768.226 170.642.103Net Dönem Karı veya Zararı-24.680.967 75.220.457Kontrol Gücü Olmayan Paylar11.735.942 12.186.591TOPLAM ÖZKAYNAKLAR937.982.550 1.041.073.988TOPLAM KAYNAKLAR2.109.197.410 2.009.746.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -18.523.585 95.515.684 243.290.154 170.869.425 177.897.040 1.093.673.368 13.892.682 1.107.566.050Transferler25.412.064 152.484.976 -177.897.040 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.256.388 19.712.702 9.456.314 -635.437 8.820.877Dönem Karı (Zararı)19.712.702 19.712.702 -635.437 19.077.265Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.256.388 -10.256.388 -10.256.388Kar Payları-152.774.760 -152.774.760 -1.454.400 -154.229.160Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -18.523.585 85.259.296 268.702.218 170.579.641 19.712.702 950.354.922 11.802.845 962.157.767Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -23.223.675 112.921.644 268.702.218 170.642.103 75.220.457 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988Transferler28.940.840 46.279.617 -75.220.457 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -31.806.328 -24.680.967 -56.487.295 -168.541 -56.655.836Dönem Karı (Zararı)-24.680.967 -24.680.967 -168.541 -24.849.508Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -31.806.328 -31.806.328 -31.806.328Kar Payları-46.153.494 -46.153.494 -282.108 -46.435.602Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -23.223.675 81.115.316 297.643.058 170.768.226 -24.680.967 926.246.608 11.735.942 937.982.550Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-24.849.508 19.077.265DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-31.806.328 -10.256.388Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-33.480.345 -10.796.198Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-33.480.345 -10.796.198Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.674.017 539.810Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.674.017 539.810DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-31.806.328 -10.256.388TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-56.655.836 8.820.877Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-168.541 -635.437Ana Ortaklık Payları-56.487.295 9.456.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842800BIST