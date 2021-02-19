***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.02.2021 20:17
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 1.967.108.077 1.826.105.824
Satışların Maliyeti
18 -1.635.163.166 -1.573.110.547
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
331.944.911 252.995.277
BRÜT KAR (ZARAR)
331.944.911 252.995.277
Genel Yönetim Giderleri
19 -92.552.123 -82.462.345
Pazarlama Giderleri
19 -17.340.831 -23.328.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 27.426.999 35.522.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -65.817.563 -34.168.083
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
183.661.393 148.558.944
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 3.131.825 70.632.403
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
186.793.218 219.191.347
Finansman Gelirleri
23 57.097.118 23.100.545
Finansman Giderleri
23 -98.037.895 -154.978.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
145.852.441 87.313.818
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.014.245 -12.345.052
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-35.097.363 -6.807.220
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 4.083.118 -5.537.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
114.838.196 74.968.766
DÖNEM KARI (ZARARI)
114.838.196 74.968.766
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-205.197 -251.691
Ana Ortaklık Payları
115.043.393 75.220.457
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
277.015.204 350.922.064
Dönem Karı (Zararı)
145.852.441 87.313.818
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
145.852.441 87.313.818
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
184.132.342 168.985.857
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 14, 20 101.026.158 97.426.579
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.347.426 7.157.983
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 809.628 4.721.983
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.537.798 2.436.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.607.996 11.252.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13, 15 12.561.041 9.090.930
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.404.531 508.411
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 680.880 1.653.503
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-38.456 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.460.935 123.780.853
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -14.915.826 -12.732.941
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 74.376.761 136.513.794
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 4.060.204 -60.739.165
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -1.370.377 -9.893.237
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.560.555 116.222.664
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.864.971 69.242.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-732.708 -40.666.620
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.388.918 61.278.326
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-38.477.510 11.905.504
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.149.151 15.773.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.178.339 1.341.169
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.247.240 794.062
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.247.240 794.062
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.410.567 -2.606.141
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-725.067 -839.672
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-725.067 -839.672
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
316.424.228 372.522.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.316.052 -14.081.897
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.257.528 -1.930.648
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.682.116 -6.489.450
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.846.672 901.720
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-118.961.895 6.053.956
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -800.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.223.300 77.542.059
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.223.300 77.542.059
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-122.555.572 -80.581.340
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-122.555.572 -80.581.340
Alınan Temettüler
1.370.377 9.893.237
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.278.126 -480.355.420 500.000.000 667.672.857
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-384.520.172 -814.243.762
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-384.520.172 -814.243.762
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.191.456 -18.316.447
Ödenen Temettüler
-46.612.297 -154.166.698
Ödenen Faiz
-50.257.974 -157.247.664
Alınan Faiz
14.915.826 12.732.941
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.055.801 -16.786.647
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
166.331.435 -123.379.400
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
166.331.435 -123.379.400
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
152.041.813 275.421.213
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
318.373.248 152.041.813
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 318.373.248 152.041.813
Ticari Alacaklar
7 442.284.699 369.076.028
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26,7 21.213.805 53.372.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 421.070.894 315.703.245
Diğer Alacaklar
8 52.430.276 51.697.568
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26,8 387.254 131.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 52.043.022 51.566.463
Stoklar
9 180.076.748 181.225.628
Peşin Ödenmiş Giderler
16 43.627.315 8.868.687
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 43.627.315 8.868.687
ARA TOPLAM
1.036.792.286 762.909.724
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.036.792.286 762.909.724
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 265.745.133 159.966.650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
215.923.968 110.145.485
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
215.923.968 110.145.485
Diğer Finansal Yatırımlar
49.821.165 49.821.165
Diğer Alacaklar
8 4.554.520 3.829.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.554.520 3.829.453
Maddi Duran Varlıklar
10 852.847.828 826.102.634
Arazi ve Arsalar
70.601.686 75.086.193
Binalar
95.443.545 97.184.819
Tesis, Makine ve Cihazlar
593.690.313 558.804.761
Taşıtlar
32.960.370 32.757.233
Özel Maliyetler
30.895.766 35.571.156
Yapılmakta Olan Yatırımlar
29.256.148 26.698.472
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 90.879.125 81.649.082
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11,12 174.448.815 172.585.673
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 44.367.946 42.504.804
Peşin Ödenmiş Giderler
16 5.334.849 1.615.967
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.334.849 1.615.967
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.253.555 1.087.305
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.395.063.825 1.246.836.764
TOPLAM VARLIKLAR
2.431.856.111 2.009.746.488
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 323.257.636 252.939.281
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
105.239.338 190.265.143
Banka Kredileri
6,26 105.239.338 190.265.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
218.018.298 62.674.138
Banka Kredileri
6 208.323.152 53.840.983
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 9.695.146 8.833.155
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.746.093 2.719.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.746.093 2.719.393
Banka Kredileri
2.746.093 2.719.393
Ticari Borçlar
7 443.905.096 355.755.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26, 7 94.204.963 93.834.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 349.700.133 261.921.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 7.534.528 8.712.867
Diğer Borçlar
8 17.057.883 12.810.643
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 17.057.883 12.810.643
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 14.946.592 2.536.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 14.946.592 2.536.025
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 10.026.771 4.611.524
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 18.252.238 9.074.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.610.379 4.540.864
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.641.859 4.533.312
ARA TOPLAM
837.726.837 649.159.854
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
837.726.837 649.159.854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
281.479.612 220.795.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
281.479.612 220.795.794
Banka Kredileri
200.000.000 150.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
81.479.612 70.795.794
Uzun Vadeli Karşılıklar
63.478.397 57.285.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
58.938.345 52.852.264
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
4.540.052 4.433.339
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42.119.008 41.431.249
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
387.077.017 319.512.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.224.803.854 968.672.500
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.195.352.970 1.028.887.397
Ödenmiş Sermaye
191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.960.864 -23.223.675
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.960.864 -23.223.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.960.864 -23.223.675
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
213.411.203 112.921.644
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
213.411.203 112.921.644
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
213.411.203 112.921.644
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
297.643.058 268.702.218
Yasal Yedekler
297.643.058 268.702.218
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.591.530 170.642.103
Net Dönem Karı veya Zararı
115.043.393 75.220.457
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.699.287 12.186.591
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.207.052.257 1.041.073.988
TOPLAM KAYNAKLAR
2.431.856.111 2.009.746.488
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -18.523.585 95.515.684 243.290.154 170.869.425 177.897.040 1.093.673.368 13.892.682 1.107.566.050
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
25.412.064 152.484.976 -177.897.040 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.700.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.405.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.220.457 0 87.926.327 -251.691 87.674.636
Dönem Karı (Zararı)
75.220.457 75.220.457 -251.691 74.968.766
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.700.090 17.405.960 12.705.870 12.705.870
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-152.712.298 -152.712.298 -1.454.400 -154.166.698
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.223.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.921.644 0 0 0 0 0 0 0 0 268.702.218 0 0 0 170.642.103 75.220.457 0 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -23.223.675 112.921.644 268.702.218 170.642.103 75.220.457 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988
Transferler
28.940.840 46.279.617 -75.220.457
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.737.189 100.489.559 115.043.393 212.795.763 -205.197 212.590.566
Dönem Karı (Zararı)
115.043.393 115.043.393 -205.197 114.838.196
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.737.189 100.489.559 97.752.370 97.752.370
Kar Payları
-46.330.190 -46.330.190 -282.107 -46.612.297
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -25.960.864 213.411.203 297.643.058 170.591.530 115.043.393 1.195.352.970 11.699.287 1.207.052.257
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
114.838.196 74.968.766
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.737.189 -4.700.090
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.421.486 -5.875.113
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
684.297 1.175.023
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 684.297 1.175.023
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
100.489.559 17.405.960
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
105.778.483 18.322.063
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
5 105.778.483 18.322.063
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.288.924 -916.103
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.288.924 -916.103
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.752.370 12.705.870
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
212.590.566 87.674.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-205.197 -251.691
Ana Ortaklık Payları
212.795.763 87.926.327
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911194
BIST