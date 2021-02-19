***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.967.108.077 1.826.105.824Satışların Maliyeti18 -1.635.163.166 -1.573.110.547TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)331.944.911 252.995.277BRÜT KAR (ZARAR)331.944.911 252.995.277Genel Yönetim Giderleri19 -92.552.123 -82.462.345Pazarlama Giderleri19 -17.340.831 -23.328.261Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 27.426.999 35.522.356Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -65.817.563 -34.168.083ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)183.661.393 148.558.944Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 3.131.825 70.632.403FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)186.793.218 219.191.347Finansman Gelirleri23 57.097.118 23.100.545Finansman Giderleri23 -98.037.895 -154.978.074SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)145.852.441 87.313.818Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-31.014.245 -12.345.052Dönem Vergi (Gideri) Geliri-35.097.363 -6.807.220Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 4.083.118 -5.537.832SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)114.838.196 74.968.766DÖNEM KARI (ZARARI)114.838.196 74.968.766Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-205.197 -251.691Ana Ortaklık Payları115.043.393 75.220.457Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI277.015.204 350.922.064Dönem Karı (Zararı)145.852.441 87.313.818Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)145.852.441 87.313.818Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler184.132.342 168.985.857Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11, 14, 20 101.026.158 97.426.579Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.347.426 7.157.983Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 809.628 4.721.983Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.537.798 2.436.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.607.996 11.252.844Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13, 15 12.561.041 9.090.930Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 4.404.531 508.411Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 680.880 1.653.503Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-38.456 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler59.460.935 123.780.853Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -14.915.826 -12.732.941Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 74.376.761 136.513.794Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 4.060.204 -60.739.165Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler22 -1.370.377 -9.893.237İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.560.555 116.222.664Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-75.864.971 69.242.312Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-732.708 -40.666.620Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.388.918 61.278.326Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-38.477.510 11.905.504Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler88.149.151 15.773.724Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.178.339 1.341.169Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.247.240 794.062İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.247.240 794.062Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12.410.567 -2.606.141İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-725.067 -839.672Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-725.067 -839.672Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları316.424.228 372.522.339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-10.316.052 -14.081.897Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-1.257.528 -1.930.648Vergi İadeleri (Ödemeleri)-29.682.116 -6.489.450Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.846.672 901.720YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-118.961.895 6.053.956İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -800.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.223.300 77.542.059Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.223.300 77.542.059Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-122.555.572 -80.581.340Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-122.555.572 -80.581.340Alınan Temettüler1.370.377 9.893.237FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.278.126 -480.355.420 500.000.000 667.672.857Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-384.520.172 -814.243.762Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-384.520.172 -814.243.762Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.191.456 -18.316.447Ödenen Temettüler-46.612.297 -154.166.698Ödenen Faiz-50.257.974 -157.247.664Alınan Faiz14.915.826 12.732.941Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.055.801 -16.786.647YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)166.331.435 -123.379.400NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)166.331.435 -123.379.400DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ152.041.813 275.421.213DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ318.373.248 152.041.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 318.373.248 152.041.813Ticari Alacaklar7 442.284.699 369.076.028İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26,7 21.213.805 53.372.783İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 421.070.894 315.703.245Diğer Alacaklar8 52.430.276 51.697.568İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26,8 387.254 131.105İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 52.043.022 51.566.463Stoklar9 180.076.748 181.225.628Peşin Ödenmiş Giderler16 43.627.315 8.868.687İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 43.627.315 8.868.687ARA TOPLAM1.036.792.286 762.909.724TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.036.792.286 762.909.724DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 265.745.133 159.966.650Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar215.923.968 110.145.485Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar215.923.968 110.145.485Diğer Finansal Yatırımlar49.821.165 49.821.165Diğer Alacaklar8 4.554.520 3.829.453İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.554.520 3.829.453Maddi Duran Varlıklar10 852.847.828 826.102.634Arazi ve Arsalar70.601.686 75.086.193Binalar95.443.545 97.184.819Tesis, Makine ve Cihazlar593.690.313 558.804.761Taşıtlar32.960.370 32.757.233Özel Maliyetler30.895.766 35.571.156Yapılmakta Olan Yatırımlar29.256.148 26.698.472Kullanım Hakkı Varlıkları14 90.879.125 81.649.082Maddi Olmayan Duran Varlıklar11,12 174.448.815 172.585.673Şerefiye12 130.080.869 130.080.869Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 44.367.946 42.504.804Peşin Ödenmiş Giderler16 5.334.849 1.615.967İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.334.849 1.615.967Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.253.555 1.087.305TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.395.063.825 1.246.836.764TOPLAM VARLIKLAR2.431.856.111 2.009.746.488KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 323.257.636 252.939.281İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar105.239.338 190.265.143Banka Kredileri6,26 105.239.338 190.265.143İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar218.018.298 62.674.138Banka Kredileri6 208.323.152 53.840.983Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 9.695.146 8.833.155Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.746.093 2.719.393İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.746.093 2.719.393Banka Kredileri2.746.093 2.719.393Ticari Borçlar7 443.905.096 355.755.945İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26, 7 94.204.963 93.834.045İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 349.700.133 261.921.900Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 7.534.528 8.712.867Diğer Borçlar8 17.057.883 12.810.643İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 17.057.883 12.810.643Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 14.946.592 2.536.025İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 14.946.592 2.536.025Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 10.026.771 4.611.524Kısa Vadeli Karşılıklar13 18.252.238 9.074.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 10.610.379 4.540.864Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 7.641.859 4.533.312ARA TOPLAM837.726.837 649.159.854TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER837.726.837 649.159.854UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar281.479.612 220.795.794İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar281.479.612 220.795.794Banka Kredileri200.000.000 150.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar81.479.612 70.795.794Uzun Vadeli Karşılıklar63.478.397 57.285.603Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar58.938.345 52.852.264Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar4.540.052 4.433.339Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü42.119.008 41.431.249TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER387.077.017 319.512.646TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.224.803.854 968.672.500ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.195.352.970 1.028.887.397Ödenmiş Sermaye191.447.068 191.447.068Sermaye Düzeltme Farkları233.177.582 233.177.582Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-25.960.864 -23.223.675Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.960.864 -23.223.675Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.960.864 -23.223.675Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)213.411.203 112.921.644Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)213.411.203 112.921.644Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)213.411.203 112.921.644Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler297.643.058 268.702.218Yasal Yedekler297.643.058 268.702.218Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları170.591.530 170.642.103Net Dönem Karı veya Zararı115.043.393 75.220.457Kontrol Gücü Olmayan Paylar11.699.287 12.186.591TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.207.052.257 1.041.073.988TOPLAM KAYNAKLAR2.431.856.111 2.009.746.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -18.523.585 95.515.684 243.290.154 170.869.425 177.897.040 1.093.673.368 13.892.682 1.107.566.050Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler25.412.064 152.484.976 -177.897.040 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.700.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.405.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.220.457 0 87.926.327 -251.691 87.674.636Dönem Karı (Zararı)75.220.457 75.220.457 -251.691 74.968.766Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.700.090 17.405.960 12.705.870 12.705.870Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-152.712.298 -152.712.298 -1.454.400 -154.166.698Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.223.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.921.644 0 0 0 0 0 0 0 0 268.702.218 0 0 0 170.642.103 75.220.457 0 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -23.223.675 112.921.644 268.702.218 170.642.103 75.220.457 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988Transferler28.940.840 46.279.617 -75.220.457Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.737.189 100.489.559 115.043.393 212.795.763 -205.197 212.590.566Dönem Karı (Zararı)115.043.393 115.043.393 -205.197 114.838.196Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.737.189 100.489.559 97.752.370 97.752.370Kar Payları-46.330.190 -46.330.190 -282.107 -46.612.297Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -25.960.864 213.411.203 297.643.058 170.591.530 115.043.393 1.195.352.970 11.699.287 1.207.052.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)114.838.196 74.968.766DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.737.189 -4.700.090Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -3.421.486 -5.875.113Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler684.297 1.175.023Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 684.297 1.175.023Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar100.489.559 17.405.960Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)105.778.483 18.322.063Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)5 105.778.483 18.322.063Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.288.924 -916.103Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -5.288.924 -916.103DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.752.370 12.705.870TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)212.590.566 87.674.636Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-205.197 -251.691Ana Ortaklık Payları212.795.763 87.926.327http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911194BIST