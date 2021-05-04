***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 527.343.754 384.959.156Satışların Maliyeti18 -451.298.786 -365.182.251TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)76.044.968 19.776.905BRÜT KAR (ZARAR)76.044.968 19.776.905Genel Yönetim Giderleri19 -24.034.589 -25.212.792Pazarlama Giderleri19 -3.935.121 -4.151.155Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 12.335.038 8.138.886Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -26.442.068 -15.201.450ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.968.228 -16.649.606Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 752.118 461.436FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)34.720.346 -16.188.170Finansman Gelirleri23 20.484.752 10.249.633Finansman Giderleri23 -24.933.690 -24.847.159SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.271.408 -30.785.696Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.456.532 5.936.188Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.820.208 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -2.636.324 5.936.188SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.814.876 -24.849.508DÖNEM KARI (ZARARI)24.814.876 -24.849.508Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-49.001 -168.541Ana Ortaklık Payları24.863.877 -24.680.967Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.308.918 49.864.779Dönem Karı (Zararı)30.271.408 -30.785.696Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30.271.408 -30.785.696Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler41.819.857 48.572.338Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11, 14, 20 26.288.409 24.987.650Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler509.104 1.417.625Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -90.896 585.225Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 600.000 832.400Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.047.701 9.226.433Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13, 15 2.944.497 7.994.713Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 808.525 1.062.830Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -54.935 -205.733Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.349.614 374.623Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.726.761 17.745.816Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -7.291.915 -1.488.591Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 17.018.676 19.234.407Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -4.343.750Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -752.118 -461.436Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -752.118 -461.436İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-64.713.748 40.158.187Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.184.448 62.003.889Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.403.368 -5.701.107İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.403.368 -5.701.107Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-53.648.963 -19.142.888Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-46.346.395 -14.519.310Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.716.902 12.191.344Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.307.785 540.190Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.387.088 5.331.130İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)27.387.088 5.331.130Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-3.817.875 179.813İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-724.474 -724.874Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-724.474 -724.874Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.377.517 57.944.829Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-8.821.109 -3.514.557Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-716.799 -614.738Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.573.428 -4.611.524Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)424.901 660.769YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-42.685.125 -33.403.912Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.701.117 642.323Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.701.117 642.323Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-44.386.242 -34.046.235Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-44.386.242 -34.046.235Alınan Temettüler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.222.919 122.854.295Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri75.000.000 500.000.000Kredilerden Nakit Girişleri75.000.000 500.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-75.000.913 -309.563.700Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-75.000.913 -309.563.700Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.613.321 -5.694.231Ödenen Temettüler-104.970.428 -46.435.602Ödenen Faiz-10.997.698 -16.940.763Alınan Faiz7.291.915 1.488.591Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.067.526 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-169.216.962 139.315.162NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-169.216.962 139.315.162DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ318.373.248 152.041.813DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ149.156.286 291.356.975Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 149.156.286 318.373.248Ticari Alacaklar7 463.135.142 442.284.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26,7 37.298.034 21.213.805İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 425.837.108 421.070.894Diğer Alacaklar8 66.833.644 52.430.276İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26,8 1.040.556 387.254İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 65.793.088 52.043.022Stoklar9 233.125.711 180.076.748Peşin Ödenmiş Giderler16 92.813.338 43.627.315İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 92.813.338 43.627.315ARA TOPLAM1.005.064.121 1.036.792.286TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.005.064.121 1.036.792.286DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 296.314.144 265.745.133Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar246.492.979 215.923.968Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar246.492.979 215.923.968Diğer Finansal Yatırımlar49.821.165 49.821.165Diğer Alacaklar8 5.278.994 4.554.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.278.994 4.554.520Maddi Duran Varlıklar10 874.462.040 852.847.828Arazi ve Arsalar69.843.308 70.601.686Binalar93.682.599 95.443.545Tesis, Makine ve Cihazlar588.058.573 593.690.313Taşıtlar30.844.606 32.960.370Özel Maliyetler29.730.097 30.895.766Yapılmakta Olan Yatırımlar62.302.857 29.256.148Kullanım Hakkı Varlıkları14 92.341.540 90.879.125Maddi Olmayan Duran Varlıklar11,12 173.503.329 174.448.815Şerefiye12 130.080.869 130.080.869Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 43.422.460 44.367.946Peşin Ödenmiş Giderler16 2.495.221 5.334.849İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.495.221 5.334.849Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.224.912 1.253.555TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.445.620.180 1.395.063.825TOPLAM VARLIKLAR2.450.684.301 2.431.856.111KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 322.165.924 323.257.636İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar107.282.700 105.239.338Banka Kredileri6,26 107.282.700 105.239.338İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar214.883.224 218.018.298Banka Kredileri6 204.258.746 208.323.152Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 10.624.478 9.695.146Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 5.514.835 2.746.093İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.514.835 2.746.093Banka Kredileri5.514.835 2.746.093Ticari Borçlar7 486.621.998 443.905.096İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26, 7 78.869.777 94.204.963İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 407.752.221 349.700.133Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 12.842.313 7.534.528Diğer Borçlar8 44.444.971 17.057.883İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 44.444.971 17.057.883Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 11.128.717 14.946.592İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 11.128.717 14.946.592Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 2.273.551 10.026.771Kısa Vadeli Karşılıklar13 15.060.092 18.252.238Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.063.814 10.610.379Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 9.996.278 7.641.859ARA TOPLAM900.052.401 837.726.837TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER900.052.401 837.726.837UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar283.790.265 281.479.612İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar283.790.265 281.479.612Banka Kredileri200.000.000 200.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar83.790.265 81.479.612Uzun Vadeli Karşılıklar64.649.230 63.478.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar60.371.509 58.938.345Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar4.277.721 4.540.052Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü46.255.139 42.119.008TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER394.694.634 387.077.017TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.294.747.035 1.224.803.854ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.144.286.980 1.195.352.970Ödenmiş Sermaye191.447.068 191.447.068Sermaye Düzeltme Farkları233.177.582 233.177.582Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-25.960.864 -25.960.864Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.960.864 -25.960.864Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.960.864 -25.960.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)242.451.764 213.411.203Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)242.451.764 213.411.203Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)242.451.764 213.411.203Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler307.716.023 297.643.058Yasal Yedekler307.716.023 297.643.058Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları170.591.530 170.591.530Net Dönem Karı veya Zararı24.863.877 115.043.393Kontrol Gücü Olmayan Paylar11.650.286 11.699.287TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.155.937.266 1.207.052.257TOPLAM KAYNAKLAR2.450.684.301 2.431.856.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -23.223.675 112.921.644 268.702.218 170.642.103 75.220.457 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler28.940.840 46.279.617 -75.220.457 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.806.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.680.967 0 -56.487.295 -168.541 -56.655.836Dönem Karı (Zararı)-24.680.967 -24.680.967 -168.541 -24.849.508Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-31.806.328 -31.806.328 -31.806.328Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-46.153.494 -46.153.494 -282.108 -46.435.602Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.223.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.115.316 0 0 0 0 0 0 0 0 297.643.058 0 0 0 170.768.226 -24.680.967 0 926.246.608 11.735.942 937.982.550Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -25.960.864 213.411.203 297.643.058 170.591.530 115.043.393 1.195.352.970 11.699.287 1.207.052.257Transferler10.072.965 104.970.428 -115.043.393Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.737.189 29.040.561 24.863.877 53.904.438 -49.001 53.855.437Dönem Karı (Zararı)24.863.877 24.863.877 -49.001 24.814.876Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.737.189 29.040.561 29.040.561 29.040.561Kar Payları-104.970.428 -104.970.428 -104.970.428Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -25.960.864 242.451.764 307.716.023 170.591.530 24.863.877 1.144.286.980 11.650.286 1.155.937.266Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)24.814.876 -24.849.508DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar29.040.561 -31.806.328Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30.569.011 -33.480.345Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)5 30.569.011 -33.480.345Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.528.450 1.674.017Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -1.528.450 1.674.017DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.040.561 -31.806.328TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.855.437 -56.655.836Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-49.001 -168.541Ana Ortaklık Payları53.904.438 -56.487.295http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934506BIST