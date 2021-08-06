***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 108.495.426 148.866.053 88.718.521Genel Yönetim Giderleri19 -47.799.084 -44.282.010 -23.764.495 -19.069.218Pazarlama Giderleri19 21 -42.787.053 -26.804.358 -16.344.985 -11.602.908ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)142.750.890 41.318.706 108.782.662 57.968.312Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 785.725 1.592.665 33.607 1.131.229FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)143.536.615 42.911.371 108.816.269 59.099.541Finansman Gelirleri23 36.633.400 17.944.893 16.148.648 7.695.260Finansman Giderleri23 -56.354.866 -48.806.606 -31.421.176 -23.959.447SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)123.815.149 12.049.658 93.543.741 42.835.354Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-29.937.110 -3.448.247 -24.480.578 -9.384.435Dönem Vergi (Gideri) Geliri-29.666.748 -7.501.266 -26.846.540 -7.501.266Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -270.362 4.053.019 2.365.962 -1.883.169SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)93.878.039 8.601.411 69.063.163 33.450.919DÖNEM KARI (ZARARI)93.878.039 8.601.411 69.063.163 33.450.919Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar558.960 -109.534 607.961 59.007Ana Ortaklık Payları93.319.079 8.710.945 68.455.202 33.391.912Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.725.037 81.195.524Dönem Karı (Zararı)123.815.149 12.049.658Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)123.815.149 12.049.658Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler97.950.185 96.607.625Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11, 14, 20 54.409.234 49.845.673Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.252.583 1.887.825Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 52.583 224.025Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.200.000 1.663.800Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.096.504 9.549.839Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13, 15 4.814.112 7.600.125Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 667.885 1.366.934Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -181.521 -316.843Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6.796.028 899.623Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler30.977.589 36.916.953Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -11.745.015 -3.760.212Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 42.722.604 40.677.165Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -785.725 -1.592.665Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -785.725 -1.592.665İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-137.669.155 -14.530.818Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.715.287 16.559.297Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.778.610 -3.024.634İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.778.610 -3.024.634Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-154.110.162 19.020.061Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-22.044.410 -13.451.485Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler118.554.581 -40.139.711Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.427.725 -227.360Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.052.630 3.022.097İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.052.630 3.022.097Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)780.470 4.441.362İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-730.832 -730.445Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-730.832 -730.445Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları84.096.179 94.126.465Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-11.140.277 -7.862.402Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-830.210 -662.671Vergi İadeleri (Ödemeleri)-13.276.397 -5.186.905Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)875.742 781.037YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-70.867.760 -59.382.706Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.781.474 2.530.551Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.781.474 2.530.551Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-72.649.234 -61.913.257Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-72.649.234 -61.913.257Alınan Temettüler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-147.944.545 102.456.908Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri292.134.324 500.000.000Kredilerden Nakit Girişleri292.134.324 500.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-300.277.538 -309.538.374Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-300.277.538 -309.538.374Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.515.026 -11.320.134Ödenen Temettüler-104.970.428 -46.435.602Ödenen Faiz-33.424.490 -34.009.194Alınan Faiz11.745.015 3.760.212Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.363.598 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-159.087.268 124.269.726NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-159.087.268 124.269.726DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ318.373.248 152.041.813DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ159.285.980 276.311.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 159.285.980 318.373.248Ticari Alacaklar7 501.071.661 442.284.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26,7 14.483.210 21.213.805İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 486.588.451 421.070.894Diğer Alacaklar8 74.208.886 52.430.276İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26,8 912.208 387.254İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 73.296.678 52.043.022Stoklar9 332.986.910 180.076.748Peşin Ödenmiş Giderler16 65.904.909 43.627.315İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 65.904.909 43.627.315ARA TOPLAM1.133.458.346 1.036.792.286TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.133.458.346 1.036.792.286DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 305.775.981 265.745.133Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar255.954.816 215.923.968Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar255.954.816 215.923.968Diğer Finansal Yatırımlar49.821.165 49.821.165Diğer Alacaklar8 5.285.352 4.554.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.285.352 4.554.520Maddi Duran Varlıklar10 879.410.424 852.847.828Arazi ve Arsalar69.063.470 70.601.686Binalar91.937.866 95.443.545Tesis, Makine ve Cihazlar591.386.577 593.690.313Taşıtlar30.445.591 32.960.370Özel Maliyetler28.491.658 30.895.766Yapılmakta Olan Yatırımlar68.085.262 29.256.148Kullanım Hakkı Varlıkları14 91.916.512 90.879.125Maddi Olmayan Duran Varlıklar11,12 173.741.702 174.448.815Şerefiye12 130.080.869 130.080.869Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 43.660.833 44.367.946Peşin Ödenmiş Giderler16 5.101.665 5.334.849İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.101.665 5.334.849Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.242.032 1.253.555TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.462.473.668 1.395.063.825TOPLAM VARLIKLAR2.595.932.014 2.431.856.111KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 518.726.678 323.257.636İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar88.552.723 105.239.338Banka Kredileri6,26 88.552.723 105.239.338İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar430.173.955 218.018.298Banka Kredileri6 418.399.937 208.323.152Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 11.774.018 9.695.146Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 2.746.093İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 2.746.093Banka Kredileri0 2.746.093Ticari Borçlar7 562.459.677 443.905.096İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26, 7 115.905.235 94.204.963İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 446.554.442 349.700.133Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 9.962.253 7.534.528Diğer Borçlar8 16.005.253 17.057.883İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 16.005.253 17.057.883Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 15.727.062 14.946.592İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 15.727.062 14.946.592Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 26.417.122 10.026.771Kısa Vadeli Karşılıklar13 19.865.358 18.252.238Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.676.717 10.610.379Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 14.188.641 7.641.859ARA TOPLAM1.169.163.403 837.726.837TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.169.163.403 837.726.837UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar84.178.478 281.479.612İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar84.178.478 281.479.612Banka Kredileri0 200.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar84.178.478 81.479.612Uzun Vadeli Karşılıklar64.221.570 63.478.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar61.072.264 58.938.345Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar3.149.306 4.540.052Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü44.379.389 42.119.008TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER192.779.437 387.077.017TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.361.942.840 1.224.803.854ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.221.730.927 1.195.352.970Ödenmiş Sermaye191.447.068 191.447.068Sermaye Düzeltme Farkları233.177.582 233.177.582Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-25.960.864 -25.960.864Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.960.864 -25.960.864Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.960.864 -25.960.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)251.440.509 213.411.203Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)251.440.509 213.411.203Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)251.440.509 213.411.203Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler307.716.023 297.643.058Yasal Yedekler307.716.023 297.643.058Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları170.591.530 170.591.530Net Dönem Karı veya Zararı93.319.079 115.043.393Kontrol Gücü Olmayan Paylar12.258.247 11.699.287TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.233.989.174 1.207.052.257TOPLAM KAYNAKLAR2.595.932.014 2.431.856.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -23.223.675 112.921.644 268.702.218 170.642.103 75.220.457 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler28.940.840 46.279.617 -75.220.457 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.680.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.710.945 0 18.391.132 -109.534 18.281.598Dönem Karı (Zararı)8.710.945 8.710.945 -109.534 8.601.411Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.680.187 9.680.187 9.680.187Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-46.153.494 -46.153.494 -282.108 -46.435.602Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.223.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.601.831 0 0 0 0 0 0 0 0 297.643.058 0 0 0 170.768.226 8.710.945 0 1.001.125.035 11.794.949 1.012.919.984Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -25.960.864 213.411.203 297.643.058 170.591.530 115.043.393 1.195.352.970 11.699.287 1.207.052.257Transferler10.072.965 104.970.428 -115.043.393Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.737.189 38.029.306 93.319.079 131.348.385 558.960 131.907.345Dönem Karı (Zararı)93.319.079 93.319.079 558.960 93.878.039Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.737.189 38.029.306 38.029.306 38.029.306Kar Payları-104.970.428 -104.970.428 -104.970.428Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -25.960.864 251.440.509 307.716.023 170.591.530 93.319.079 1.221.730.927 12.258.247 1.233.989.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)93.878.039 8.601.411 69.063.163 33.450.919DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar38.029.306 9.680.187 8.988.745 14.174.560Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)40.030.848 10.189.670 9.461.837 14.920.589Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)5 40.030.848 10.189.670 9.461.837 14.920.589Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.001.542 -509.483 -473.092 -746.029Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -2.001.542 -509.483 -473.092 -746.029DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.029.306 9.680.187 8.988.745 14.174.560TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)131.907.345 18.281.598 78.051.908 47.625.479Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar558.960 -109.534 607.961 59.007Ana Ortaklık Payları131.348.385 18.391.132 77.443.947 47.566.472http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955613BIST