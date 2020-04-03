***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 26.02.2020Genel Kurul Tarihi 25.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center Kule 2, 4. Levent 34330 İstanbul Hacı Ömer Konferans SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması,4 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,6 - 2019 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.8 - Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,9 - Denetçinin seçimi,10 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,11 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,12 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.13 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 25 Mart 2020 Tarihli OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 25 Mart 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 25 Mart 2020 günü saat 10:00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1-Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka'nın başkanlığında, oy toplama memurluğuna Şerafettin Karakış ve Ediz Saatman tutanak yazmanlığına Dinçer Bulan'nın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.3- Denetçi raporlarının özeti okundu ve müzakere edildi.4- 2019 yılına ait Finansal Tablolar ana hesap bazında okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.5- Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.6- 2019 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. 2019 yılı dağıtılabilir karından % 24,20 (brüt), % 20,57 (net) oranında kâr payının 26/03/2020 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.8-Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan seçimler Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı.9-Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi firmasına yaptırılmasına karar verildi.10- 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve onaylandı.11- 2020 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının %3' ünü geçmemek üzere üst sınır belirlenmesine karar verildi.12-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.13-Dilek ve TemennilerHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 03.04.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 25 03 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 25 03 2020 Olağan Genel kurul Toplantıda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz'in 25 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834614BIST