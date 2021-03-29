***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2021 13:56
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 24.02.2021
Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center, 4. Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması
4 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9 - Denetçinin seçimi
10 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardı
13:561.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,22
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
13:568,1783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0980
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
13:569,6267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0650
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
13:56453,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,31
|Açılış
|: 453,43
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler13:56
|TRILC
|50,40
|179.567.555
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.631.839
|% 9,99
|
|RTALB
|25,36
|142.890.482
|% 9,97
|
|IZFAS
|10,70
|12.893.748
|% 9,97
|
|CMBTN
|306,60
|6.314.427
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|855.946
|% -9,92
|
|VAKKO
|13,56
|9.947.022
|% -9,66
|
|YESIL
|120,00
|53.970.505
|% -7,69
|
|MMCAS
|5,65
|57.292
|% -6,61
|
|IZTAR
|20,30
|7.380.308
|% -5,67
|
|KRDMD
|7,00
|1.191.860.349
|% 6,22
|
|GARAN
|6,94
|910.011.268
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,28
|644.345.390
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,01
|588.079.556
|% 8,65
|
|PETKM
|5,62
|393.938.070
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,01
|588.079.556
|% 8,65
|
|KRDMD
|7,00
|1.191.860.349
|% 6,22
|
|GARAN
|6,94
|910.011.268
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,37
|309.937.220
|% 4,01
|
|BJKAS
|7,28
|644.345.390
|% 5,05
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1709
|8,1783
|% 1,21
|
|Euro
|9,6196
|9,6267
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,2512
|11,3076
|% 1,27
|
|Frank
|8,6523
|8,7044
|% 0,97
|
|Riyal
|2,1694
|2,1802
|% 0,99
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,70
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,33
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.980
|3.057
|30,57
|
|Yarım
|1.440
|1.479
|14,79
|
|Çeyrek
|722
|739
|7,39
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|64,97
|64,97
|0,54
|