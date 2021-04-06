***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.02.2021Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center, 4. LeventGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması4 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri6 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi9 - Denetçinin seçimi10 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı ve 13'üncü maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması13 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi14 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 29 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Çağrı.pdf - İlan MetniEK: 2 29 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 29 Mart 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1-Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka'nın başkanlığında, oy toplama memurluğuna Hayrullah Hakan Gürdal ve Şerafettin Karakış, tutanak yazmanlığına Dinçer Bulan'nın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.2- Yönetim Kurulu 2020 yılı faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.3- 2020 yılı denetçi raporlarının özeti okundu ve müzakere edildi.4- 2020 yılına ait Finansal Tablolar ana hesap bazında okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.5- Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.6- 2020 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. 2020 yılı dağıtılabilir karından % 54,83 (brüt), % 46,61 (net) oranında kâr payının 30/03/2021 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.7- Yönetim kurulu üyeleri 3 yıllık dönem için seçildi8- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine 2021 yılı için aylık 16.000 TL brüt ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verildi.9-Şirketin 2021 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi firmasına yaptırılmasına karar verildi.10- 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve onaylandı.11- 2021 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının %3' ünü geçmemek üzere üst sınır belirlenmesine karar verildi.12- Kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıllık bir süre için uzatılmasına ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine müsaade eden, SPK ve Ticaret Bakanlığından onayı alınan Esas Sözleşmenin 6. Ve 13. Maddelerinde değişiklik yapan tadil tasarısı onaylandı.13-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.14-Dilek ve TemennilerHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 06.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 29.03.2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 29.03.2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz'in 29 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923852BIST