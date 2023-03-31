***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 27.02.2023Genel Kurul Tarihi 24.03.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center Kule 2, 4. Levent 34330Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.3 - 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.4 - 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki..5 - Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.7 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.9 - Denetçinin seçimi.10 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.11 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.12 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.13 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararlar ilişikteki Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 31.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 24 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31 Mart 2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130276BIST