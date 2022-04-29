***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul'un Kar Payı Dağıtım KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 01.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)AKCNS, TRAAKCNS91F3 Peşin 0,4800000 48 10 0,4320000 43,2Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 09.05.2022 09.05.2022 11.05.2022 10.05.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Oranı(%)AKCNS, TRAAKCNS91F3 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 29.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndaAşağıdaki kar dağıtım tablosunda açıklandığı üzere SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2021 yılı Dönem Karından Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 303.618.933 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,Birinci Kâr Payı 9.572.353,41 TLİkinci Kâr Payı 82.322.239,35 TLToplam Brüt Kâr Payı 91.894.592,76 TLGenel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 8.232.223,93 TLÖzel Yedek 28.316.475,88 TLOlağanüstü Yedek 175.175.640,43 TLKar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise• Ortaklara dağıtılacak 91.894.592,76 TL brüt kâr payının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,• Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karının 28.316.475,88 TL'sinin 2021 yılında satışı yapılan iştirak ve gayrimenkullerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1'nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek 34.714.922,77 TL' sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,Böylelikle, 2021 yılı için, 191.447.068,25 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %48,00 (Brüt), %43,20 (Net) oranında toplam 91.894.592,76 TL Kar Payının 9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına,karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 191.447.068,252. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 233.566.764,66Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 233.182.925 201.121.940,84. Vergiler ( - ) -70.436.008 37.963.725,465. Net Dönem Kârı 303.618.933 163.158.215,346. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 303.618.933 163.158.215,34Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 303.618.933 163.158.215,349. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 7.010.931,1 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 310.629.864,1 163.158.215,3411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 9.572.353,41 9.572.353,41* Nakit 9.572.353,41 9.572.353,41* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 82.322.239,35 82.322.239,3516. Genel Kanuni Yedek Akçe 8.232.223,93 8.232.223,9317. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 28.316.475,88 28.316.475,8819. Olağanüstü Yedek 175.175.640,43 34.714.922,7720. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 82.705.133,48 0 27,23 0,432 43,2TOPLAM 82.705.133,48 0 27,23 0,432 43,2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025497BIST