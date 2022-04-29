***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.04.2022 14:20
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul'un Kar Payı Dağıtım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 01.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AKCNS, TRAAKCNS91F3 Peşin 0,4800000 48 10 0,4320000 43,2
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 09.05.2022 09.05.2022 11.05.2022 10.05.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Oranı(%)
AKCNS, TRAAKCNS91F3 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
Aşağıdaki kar dağıtım tablosunda açıklandığı üzere SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2021 yılı Dönem Karından Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 303.618.933 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,
Birinci Kâr Payı 9.572.353,41 TL
İkinci Kâr Payı 82.322.239,35 TL
Toplam Brüt Kâr Payı 91.894.592,76 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 8.232.223,93 TL
Özel Yedek 28.316.475,88 TL
Olağanüstü Yedek 175.175.640,43 TL
Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise
• Ortaklara dağıtılacak 91.894.592,76 TL brüt kâr payının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,
• Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karının 28.316.475,88 TL'sinin 2021 yılında satışı yapılan iştirak ve gayrimenkullerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1'nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek 34.714.922,77 TL' sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
Böylelikle, 2021 yılı için, 191.447.068,25 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %48,00 (Brüt), %43,20 (Net) oranında toplam 91.894.592,76 TL Kar Payının 9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına,
karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 191.447.068,25
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 233.566.764,66
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 233.182.925 201.121.940,8
4. Vergiler ( - ) -70.436.008 37.963.725,46
5. Net Dönem Kârı 303.618.933 163.158.215,34
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 303.618.933 163.158.215,34
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 303.618.933 163.158.215,34
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 7.010.931,1 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 310.629.864,1 163.158.215,34
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 9.572.353,41 9.572.353,41
* Nakit 9.572.353,41 9.572.353,41
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 82.322.239,35 82.322.239,35
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 8.232.223,93 8.232.223,93
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 28.316.475,88 28.316.475,88
19. Olağanüstü Yedek 175.175.640,43 34.714.922,77
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 82.705.133,48 0 27,23 0,432 43,2
TOPLAM 82.705.133,48 0 27,23 0,432 43,2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025497
BIST