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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.02.2021 21:13



***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metnine Uygun Görüş Verilmesi Talepli SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2021

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.02.2021 tarihli kararı doğrultusunda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonunda sona ermiş olması nedeniyle, 2016-2020 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması,
Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkân tanınması,
amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 13'üncü maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere uygun görüş verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.02.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Akçansa Çimento Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910659


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