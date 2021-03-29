***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2021 14:56
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin uzatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 13' üncü maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 29 Mart 2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, kayıtlı sermaye süresinin 5 yıllık dönem için uzatılmasına ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine yönelik tadil tasarısı kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Akçansa Çimento Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921429
BIST
16:361.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,36
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:368,1786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0983
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:369,6517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0900
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:36452,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,04
|Açılış
|: 452,16
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:36
|TRILC
|50,40
|179.985.320
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.952.769
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.563.602
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.287.445
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|CRDFA
|4,61
|53.207.272
|% -6,87
|
|KRDMD
|6,93
|1.445.028.665
|% 5,16
|
|GARAN
|6,92
|1.327.857.896
|% 0,58
|
|BJKAS
|7,49
|918.541.289
|% 8,08
|
|EKGYO
|2,01
|814.401.680
|% 8,65
|
|PETKM
|5,67
|573.439.853
|% 4,23
|
|EKGYO
|2,01
|814.401.680
|% 8,65
|
|KRDMD
|6,93
|1.445.028.665
|% 5,16
|
|GARAN
|6,92
|1.327.857.896
|% 0,58
|
|BJKAS
|7,49
|918.541.289
|% 8,08
|
|DOHOL
|3,31
|358.270.328
|% 2,16
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1763
|8,1786
|% 1,22
|
|Euro
|9,6399
|9,6517
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,2603
|11,3168
|% 1,35
|
|Frank
|8,6704
|8,7226
|% 1,18
|
|Riyal
|2,1718
|2,1827
|% 1,10
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-22,83
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|24,00
|
|Tam
|2.975
|3.052
|24,94
|
|Yarım
|1.438
|1.476
|12,07
|
|Çeyrek
|721
|738
|6,03
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|-0,66
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:51SAYAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 305, 374 adet işlem
-
16:50SANKO
Yüzde 9.97 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 564, 597 adet işlem
-
16:49IHLGM
Yüzde 9.62 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 285, 862 adet işlem
-
16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 3 artarak (% 0.72 ) 1, 432
-
16:48BIZIM
Yüzde 5.47 oranında artışla 14.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 761 adet işlem