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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2021 14:23



***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin uzatılması ticaret sicil gazetesi tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi ve 13' üncü maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 29 Mart 2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, kayıtlı sermaye süresinin 5 yıllık dönem için uzatılmasına ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine yönelik tadil tasarısı kabul edilmiş, ilgili genel kurul toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Akçansa Çimento Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923787


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