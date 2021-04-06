***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin uzatılması ticaret sicil gazetesi tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 17.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi ve 13' üncü maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 29 Mart 2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, kayıtlı sermaye süresinin 5 yıllık dönem için uzatılmasına ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine yönelik tadil tasarısı kabul edilmiş, ilgili genel kurul toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Akçansa Çimento Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923787BIST