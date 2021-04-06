***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.04.2021 14:23
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin uzatılması ticaret sicil gazetesi tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi ve 13' üncü maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 29 Mart 2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, kayıtlı sermaye süresinin 5 yıllık dönem için uzatılmasına ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine yönelik tadil tasarısı kabul edilmiş, ilgili genel kurul toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Akçansa Çimento Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923787
BIST
15:031.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -21,50
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
15:038,1493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0472
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
15:039,6339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0427
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
15:03455,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,29
|Açılış
|: 455,30
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler15:03
|FMIZP
|161,70
|179.835.520
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|172.665
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|433.558
|% 10,00
|
|JANTS
|994,00
|199.988.008
|% 9,99
|
|DOCO
|713,30
|119.013.367
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.696.173
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.874.823
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|52.568.179
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,94
|740.459.763
|% -3,96
|
|GARAN
|6,87
|716.533.462
|% -0,43
|
|BJKAS
|8,58
|617.119.150
|% 3,62
|
|GUBRF
|79,55
|595.085.410
|% 2,05
|
|KOZAL
|123,70
|592.903.654
|% -1,90
|
|EKGYO
|1,94
|740.459.763
|% -3,96
|
|TSKB
|1,37
|168.354.946
|% -1,44
|
|GARAN
|6,87
|716.533.462
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,19
|169.233.871
|% -2,23
|
|BJKAS
|8,58
|617.119.150
|% 3,62
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1437
|8,1493
|% 0,58
|
|Euro
|9,6272
|9,6339
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,2398
|11,2962
|% 0,12
|
|Frank
|8,6604
|8,7126
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1678
|2,1787
|% 0,71
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|9,23
|
|Altın Gr.
|455
|455
|5,11
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.051
|22,00
|
|Tam
|2.994
|3.069
|23,43
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|11,34
|
|Çeyrek
|726
|742
|5,66
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,07
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|0,68
|
Seans Raporu
15:03
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-
15:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 94 kaybederek (% -1.22 ) 1, 455
-
15:09
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, TRKCM, SODA
-
15:09XU100
Endeks 1, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 33 altında . İşlem hacmi 11, 519.00 milyon TL de
-
15:07BTCIM
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.78 lira fiyatla işlem gören hissede 820, 164 adet işlem
-
15:06FLAP
Yüzde -5.43 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 876, 710 adet işlem