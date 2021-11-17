***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin stratejik ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda değişen ve artan rekabet koşullarına daha odaklı ve çevik bir şekilde cevap verebilmek amacıyla, Çimento ve Hazır Beton iş birimleri gözden geçirilmiş ve iki ayrı organizasyon olarak yönetilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda Şirketimizin 17.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ile 01.12.2021 tarihi itibariyle, aşağıda yer alan organizasyonel değişikliklerin ve atamaların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. - "Satınalma ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapan Sn. Ümit ÇETİN'in, "Çimento Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı" görevine atanmasına, - "Hazır Beton, Agrega Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı" görevine Sn.İlker KOÇ'un atanmasına, - "Strateji ve İş Geliştirme Grup Müdürü" olarak görev yapan Sn.Sinan İNAÇ'ın, "Satınalma ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı" görevine atanmasına, - Ayrıca, "Finans Genel Müdür Yardımcısı" Sn. Steffen SCHEBESTA'nın 12.12.2021 tarihinde görevinden ayrılacak olması sebebiyle, boşalan Finans Genel Müdür Yardımcısı görevine 13.12.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sn. Jason SOUTH'un atanmasına, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978312BIST