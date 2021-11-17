Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.11.2021 16:02
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin stratejik ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda değişen ve artan rekabet koşullarına daha odaklı ve çevik bir şekilde cevap verebilmek amacıyla, Çimento ve Hazır Beton iş birimleri gözden geçirilmiş ve iki ayrı organizasyon olarak yönetilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda Şirketimizin 17.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ile 01.12.2021 tarihi itibariyle, aşağıda yer alan organizasyonel değişikliklerin ve atamaların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. - "Satınalma ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapan Sn. Ümit ÇETİN'in, "Çimento Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı" görevine atanmasına, - "Hazır Beton, Agrega Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı" görevine Sn.İlker KOÇ'un atanmasına, - "Strateji ve İş Geliştirme Grup Müdürü" olarak görev yapan Sn.Sinan İNAÇ'ın, "Satınalma ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı" görevine atanmasına, - Ayrıca, "Finans Genel Müdür Yardımcısı" Sn. Steffen SCHEBESTA'nın 12.12.2021 tarihinde görevinden ayrılacak olması sebebiyle, boşalan Finans Genel Müdür Yardımcısı görevine 13.12.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sn. Jason SOUTH'un atanmasına, karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978312


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:211.695
Değişim :  0,53% |  8,99
Açılış :  1.683  
Önceki Kapanış :  1.686  
En Yüksek
1.701 En Düşük
1.683
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 40,70 285.009.362 % 10,00  
DOBUR 149,60 33.797.034 % 10,00  
TETMT 173,20 2.660.488 % 9,97  
BASGZ 17,23 348.536.588 % 9,96  
MERCN 12,48 47.435.339 % 9,96  
daha fazla
16:19 Alış Satış %  
Dolar 10,5103 10,5179 % 1,95  
Euro 11,8991 11,9100 % 1,96  
Sterlin 14,0746 14,1452 % 1,95  
Frank 11,2276 11,2952 % 1,70  
Riyal 2,7877 2,8016 % 1,66  
daha fazla
16:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.863 11,92  
Altın Gr. 628 628 14,08  
Cumhuriyet 4.147 4.211 78,00  
Tam 4.134 4.237 84,29  
Yarım 1.998 2.050 40,77  
Çeyrek 1.002 1.025 20,39  
Gümüş.Ons 25,08 25,11 0,28  
Gümüş Gr. 8,46 8,47 0,23  
B. Petrol 81,89 81,89 -0,54  
Seans Raporu 16:19
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru