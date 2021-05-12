***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSteffen Schebesta Genel Müdür Yardımcısı-Finans 16.01.2017 0216 571 30 00 steffen.schebesta@akcansa.com.trDinçer Bulan Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 01.04.2020 0216 571 30 25 dincer.bulan@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 206403 - 703385Onur Kerem Günel Hukuk Müşaviri 31.03.2008 0216 571 30 00 onur@ogunel.av.trBarış Toprak Mali İşler Müdürü 07.12.2020 0216 571 30 50 baris.toprak@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 211174 - 702492Banu Uçer Kurumsal İletişim Müdürü 31.03.2008 0216 571 30 13 banu.ucer@akcansa.com.trHilal Yıldız Çelik Kurumsal Yönetişim Yöneticisi 11.05.2021 0216 571 30 00 hilal.yildizcelik@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 205295 - 700622Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBURAK TURGUT ORHUN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 12.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi H.Ö. Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilHAYRULLAH HAKAN GÜRDAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 01.09.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı HeidelbergCement AG Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilDR. CARSTEN SAUERLAND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.07.2018 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yrd. (Finans) Yönetim Kurulu Üyesi HeidelbergCement Trading CEO Evet Bağımsız Üye DeğilAHMED CEVDET ALEMDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.01.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET SAMİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Pretium Danışmanlık Ortağı, Kordsa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjisa Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/912494 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiDR. MARKUS CHRISTIAN SLEVOGT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Amarkon Group Danışmanlık Erciyas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/912494 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936363BIST