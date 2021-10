***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAltaş Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret A.Ş. Liman Hizmetleri 2000000 280000 TRY 14 İştirakArpaş Amömorkaj ve Pilotaj Ticaret A.Ş. Lİman Hizmetleri 30000000 4800000 TRY 16 İştirakLiman İşletmeleri ve Nakliyecilik San. ve Tic. A.Ş. Liman Hizmetleri 5500000 825000 TRY 15 İştirakÇimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çimento ve Mamulleri Üretim ve Satışı 135084442 12130560 TRY 8,98 İştirakEterpark End. Ürl. İml. Tic. İth.İhr. ve Pazl. A.Ş. Sanayi Mamulleri, yarı mamul, hammadde imalatı ve satışı 215000 18.758,70 TRY 8,73 İştirakAmbarlı Kılavuzluk A.Ş. Deniz ve Kıyı Suları vb. Kılavuzluk Hizmetleri 5000000 800000 TRY 16 iştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972092BIST