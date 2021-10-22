***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.10.2021 19:17
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret A.Ş. Liman Hizmetleri 2000000 280000 TRY 14 İştirak
Arpaş Amömorkaj ve Pilotaj Ticaret A.Ş. Lİman Hizmetleri 30000000 4800000 TRY 16 İştirak
Liman İşletmeleri ve Nakliyecilik San. ve Tic. A.Ş. Liman Hizmetleri 5500000 825000 TRY 15 İştirak
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çimento ve Mamulleri Üretim ve Satışı 135084442 12130560 TRY 8,98 İştirak
Eterpark End. Ürl. İml. Tic. İth.İhr. ve Pazl. A.Ş. Sanayi Mamulleri, yarı mamul, hammadde imalatı ve satışı 215000 18.758,70 TRY 8,73 İştirak
Ambarlı Kılavuzluk A.Ş. Deniz ve Kıyı Suları vb. Kılavuzluk Hizmetleri 5000000 800000 TRY 16 iştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972092
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 24,51
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
18:059,6100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1099
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
18:0511,1915
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1117
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
18:05554,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 9,00
|Açılış
|: 554,22
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
561,30
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|41,14
|9.388.721
|% 10,00
|
|MRSHL
|258,60
|16.505.112
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|59.865.104
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.407.674
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|88.073.454
|% 9,97
|
|MERIT
|23,80
|40.048.236
|% -9,78
|
|KSTUR
|241,70
|499.769
|% -8,10
|
|FADE
|8,00
|266.702.371
|% -6,98
|
|OLMK
|7,26
|5.668.541
|% -5,71
|
|GLCVY
|14,16
|643.563.244
|% -5,66
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|THYAO
|14,14
|1.150.611.119
|% 1,22
|
|TUPRS
|139,20
|1.125.055.340
|% 2,13
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,58
|1.029.617.785
|% 3,61
|
|YKBNK
|2,58
|1.029.617.785
|% 3,61
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,96
|369.932.850
|% 1,03
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,45
|687.574.127
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6013
|9,6100
|% 1,16
|
|Euro
|11,1545
|11,1915
|% 1,01
|
|Sterlin
|13,1577
|13,2237
|% 0,60
|
|Frank
|10,4255
|10,4883
|% 1,06
|
|Riyal
|2,5524
|2,5652
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|11,99
|
|Altın Gr.
|554
|554
|9,10
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,40
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,14
|
|B. Petrol
|85,48
|85,48
|0,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TEKTU
Yüzde 5.93 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 125, 758 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 19, 988.00 milyon TL de
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, HALKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 1.68 ) 1, 303
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, MRSHL, AKFGY, COSMO, DOBUR, YEOTK, NUHCM