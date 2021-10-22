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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.10.2021 19:17



***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret A.Ş. Liman Hizmetleri 2000000 280000 TRY 14 İştirak
Arpaş Amömorkaj ve Pilotaj Ticaret A.Ş. Lİman Hizmetleri 30000000 4800000 TRY 16 İştirak
Liman İşletmeleri ve Nakliyecilik San. ve Tic. A.Ş. Liman Hizmetleri 5500000 825000 TRY 15 İştirak
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çimento ve Mamulleri Üretim ve Satışı 135084442 12130560 TRY 8,98 İştirak
Eterpark End. Ürl. İml. Tic. İth.İhr. ve Pazl. A.Ş. Sanayi Mamulleri, yarı mamul, hammadde imalatı ve satışı 215000 18.758,70 TRY 8,73 İştirak
Ambarlı Kılavuzluk A.Ş. Deniz ve Kıyı Suları vb. Kılavuzluk Hizmetleri 5000000 800000 TRY 16 iştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972092


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DOBUR 41,14 9.388.721 % 10,00  
MRSHL 258,60 16.505.112 % 10,00  
NUHCM 43,86 59.865.104 % 9,98  
COSMO 11,68 1.407.674 % 9,98  
ERBOS 94,35 88.073.454 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,6013 9,6100 % 1,16  
Euro 11,1545 11,1915 % 1,01  
Sterlin 13,1577 13,2237 % 0,60  
Frank 10,4255 10,4883 % 1,06  
Riyal 2,5524 2,5652 % 0,96  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 11,99  
Altın Gr. 554 554 9,10  
Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,35 24,40 0,21  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 0,14  
B. Petrol 85,48 85,48 0,87  
Seans Raporu 18:05
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