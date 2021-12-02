***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.12.2021 14:35
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ZEKİ KANADIKIRIK Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
STEFFEN SCHEBESTA Genel Müdür Yardımcısı-Finans Üst Düzey Yönetici
BERRİN YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları Üst Düzey Yönetici
GILLES COVELLO Genel Müdür Yardımcısı-İşletmeler Üst Düzey Yönetici
ÜMİT ÇETİN Genel Müdür Yardımcısı-Çimento Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Lojistik
İLKER KOÇ Genel Müdür Yardımcısı-Hazır Beton, Agrega Satış ve Pazarlama Üst Düzey Yönetici Kalite ve Ar-Ge Müdürü / Pazarlama ve Özel Ürünler Müdürü / Teknik Satış Destek ve Özel Ürünler Müdürü / Bağlı Ortaklık Şirket Müdürü
SİNAN İNAÇ Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Lojistik Üst Düzey Yönetici Strateji ve İş Geliştirme Müdürü / Strateji ve İş Geliştirme Grup Müdürü
ÖMER SİNAN GENÇ Fabrika Müdürü- Çanakkale Fabrika Yönetici Büyükçekmece Üretim Müdürü / Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika
MUSTAFA TURAN FABRİKA MÜDÜRÜ-BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA Yönetici
DEVRİM ÖZGÜR DEMİR Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika Yönetici Ladik Üretim Müdürü / Kalite Müdürü-Büyükçekmece Fabrika
DİNÇER BULAN Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü/Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Mali İşler Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980650
BIST