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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

05.05.2020 18:36
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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2020
Karar Sayısı
1415
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                   Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 31.03.2020 tarihinde sona eren 3 aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ'i uyarınca, TMS/TFRS hükümlerine ve SPK tebliğlerine göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş konsolide 01/01/2020-31/03/2020 dönemi faaliyet raporu ve finansal tablolarımız ektedir.
Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiğini,
İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarla birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 
Umut ZENAR                          Barış ERGEN
Genel Müdür                          Mali İşler Müdürü      




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842798


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Tam 2.561 2.604 17,00  
Yarım 1.242 1.273 8,30  
Çeyrek 623 637 4,10  
Gümüş.Ons 14,94 14,99 0,16  
Gümüş Gr. 3,41 3,41 0,06  
B. Petrol 30,69 30,69 3,49  
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