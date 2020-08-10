***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/08/2020Karar Sayısı1425Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 30.06.2020 tarihinde sona eren 6 aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ'i uyarınca, TMS/TFRS hükümlerine ve SPK tebliğlerine göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide 01/01/2020-30/06/2020 dönemi faaliyet raporu ve finansal tablolarımız ektedir.Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiğini,İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarla birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Steffen SCHEBESTA Barış ERGENGenel Müdür Yrd. Finans Mali İşler Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867603BIST