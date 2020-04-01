***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.04.2020 15:05
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Mali İşler Müdürü, Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Dinçer Bulan'nın görev değişikliği sebebiyle 01.04.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürütmekte olduğu görevinden ayrılmasına, Sn. Barış Ergen'nin Mali İşler Müdürü olarak atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi hükmü uyarınca Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833834
BIST
15:1288.759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -884,31
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
15:126,6718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0568
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6724
En Düşük
6,6108
15:127,2916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
15:12340,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,24
|Açılış
|: 340,02
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.273.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.165.039
|% -9,80
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|RTALB
|5,25
|12.762.627
|% -7,89
|
|PEKGY
|2,49
|24.032.057
|% -7,78
|
|GEDIK
|17,66
|12.733.463
|% -7,49
|
|THYAO
|9,01
|574.304.512
|% -0,66
|
|ASELS
|22,96
|522.105.054
|% -2,71
|
|SASA
|8,80
|484.157.101
|% 0,34
|
|GARAN
|7,91
|444.468.843
|% -2,71
|
|PETKM
|3,33
|401.609.679
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,08
|215.361.143
|% 2,86
|
|ODAS
|1,39
|213.219.936
|% 2,21
|
|KRDMD
|1,93
|265.981.669
|% 1,58
|
|IHLAS
|0,52
|69.674.672
|% 1,96
|
|PETKM
|3,33
|401.609.679
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2227
|8,2640
|% 0,42
|
|Frank
|6,8751
|6,9165
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7662
|1,7751
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.586
|8,15
|
|Altın Gr.
|341
|341
|4,87
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,94
|13,98
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,50
|25,50
|-0,85
|
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