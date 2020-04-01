***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Mali İşler Müdürü, Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Dinçer Bulan'nın görev değişikliği sebebiyle 01.04.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürütmekte olduğu görevinden ayrılmasına, Sn. Barış Ergen'nin Mali İşler Müdürü olarak atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi hükmü uyarınca Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833834BIST