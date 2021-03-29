***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29 Mart 2021 tarihli Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu seçimi yapılması nedeniyle 29.03.2021 Tarihli Yönetim Kurulu Kararlarıyla, yeni Komite üyelerinin belirlenmesine karar verilmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Mehmet Sami'nin Denetim Komitesi Başkanı, diğer bağımsız üye olarak seçilen Sayın Markus Christian Slevogt' un ise Denetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Mehmet Sami'nin Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, diğer bağımsız üye olarak seçilen Sayın Markus Christian Slevogt' un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Sayın Dinçer BULAN' ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesinin aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine,Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Markus Christian Slevogt' un Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, diğer bağımsız üye olarak seçilen Sayın Mehmet Sami'nin Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921433BIST