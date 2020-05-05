***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 11:00
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842512
BIST
11:0799.278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 435,55
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.122
11:077,0617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0625
En Düşük
7,0234
11:077,7050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:07388,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,67
|Açılış
|: 388,07
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,07
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.755.249
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.859.123
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|UNYEC
|4,94
|5.017.323
|% -8,86
|
|PETUN
|23,48
|255.769.007
|% -5,40
|
|GARAN
|8,26
|177.165.954
|% 1,10
|
|AFYON
|2,91
|172.536.054
|% -1,02
|
|PGSUS
|53,80
|163.273.671
|% -3,06
|
|ULUUN
|11,80
|154.528.971
|% 3,24
|
|KRDMD
|2,26
|135.127.248
|% 4,63
|
|AFYON
|2,91
|172.536.054
|% -1,02
|
|GSRAY
|2,71
|150.849.249
|% -2,52
|
|GUSGR
|2,96
|108.030.351
|% 2,42
|
|KARSN
|1,77
|65.685.303
|% -2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7661
|8,8101
|% 0,33
|
|Frank
|7,2728
|7,3166
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8740
|1,8834
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|1,36
|
|Altın Gr.
|385
|385
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.523
|-2,10
|
|Tam
|2.547
|2.585
|-2,20
|
|Yarım
|1.235
|1.264
|-1,00
|
|Çeyrek
|620
|632
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,92
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,19
|29,19
|1,99
|
Seans Raporu
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